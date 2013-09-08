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صباح الخير من رويترز

Sun Sep 8, 2013 4:28am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 8 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: الأسد لم يستخدم سوى
جزء ضئيل من ترسانته الكيماوية
    * اولوند: يتعين انتظار تقرير محققي الأمم المتحدة قبل التدخل
في سوريا
    * روسيا ترسل المزيد من السفن الى سواحل سوريا
    * الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع فلسطينيين في الحرم القدسي
    * الجيش المصري يهاجم اسلاميين متشددين في سيناء
    * المعارضة التونسية تنظم مظاهرات حاشدة وتزيد الضغط على
الحكومة
    * منظمة التجارة العالمية تعتزم الموافقة على انضمام اليمن
    * أو.إم.في النمساوية توقف إنتاج النفط في ليبيا بسبب احتجاجات

    
    أهم الأنباء العالمية
    * رئيس المالديف المخلوع يخوض جولة اعادة في انتخابات الرئاسة
    * اعتقال اكثر من 160 محتجا مناهضين للاسلاميين واخرين في لندن
    * شهود: مقتل 20 في هجمات لجماعة بوكو حرام شمال شرق نيجيريا
    * إسلامي مطلوب في أمريكا والهند يقود مسيرة حاشدة في باكستان
    * أمريكا تجدد إعفاء اليابان و10 دول أوروبية من عقوبات إيران
    * النحاس يرتفع بدعم تكهنات بشأن التحفيز الأمريكي والنمو
العالمي
    * مجموعة العشرين تقول الاقتصاد العالمي يتعافى لكن الأزمة لم
تنته بعد
    * مجموعة العشرين تتعهد بمساعدة الدول النامية في التصدي
للتهرب الضريبي
    * محكمة أوروبية تقضي برفع العقوبات عن سبع شركات إيرانية

    
    السعودية
    * انتاج النفط السعودي يرتفع لمستوى قياسي في أغسطس
    * الشرطة السعودية تنفي تقريرا بشأن مقتل شاب في مداهمة امنية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.37% إلى 7634.30 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مصر تشتري 60 ألف طن من القمح الروماني
    * مقتل اثنين في اشتباكات أثناء مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول
في مصر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.38% إلى 5169.89 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 3.03% إلى 3537.61 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 2.49% إلى 2337.17 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * أمير الكويت يزور واشنطن 13 سبتمبر للقاء أوباما
    * مؤشر البورصة يهبط 0.69% إلى 7217.96 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -14.98       -0.1%      14922.5 نقطة
ستاندرد اند بورز    +0.09        +0.01%        1655.17
ناسداك              +1.225     +0.03%        3660.01
يوروفرست           +6.18        +0.51%        1229.86    
نيكي            -204.01      -1.45%     13860.81
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.20    +0.19%   107.43
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +0.14    +0.12%   115.05

    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3188-1.3191   دولار
    * الدولار/الين             99.69-99.72     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5613-1.5616   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1392.90-1394.01 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي ومصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي
خليفة)
 