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صباح الخير من رويترز

Mon Sep 9, 2013 3:43am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 9 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الأسد ينفي استخدام أسلحة كيماوية وواشنطن تسعى لكسب الدعم
لضرب سوريا
    * تركيا تعزز قواتها على الحدود مع سوريا
    * مسؤول إسرائيلي: واشنطن ستبلغنا بأي هجوم على سوريا قبل
ساعات
    * وزير الخارجية الإيراني يزور العراق لمناقشة الوضع في سوريا
    * قطر تنتقد اسرائيل فيما يسعى كيري لدعم عربي لمحادثات السلام
    * جماعة متشددة تعلن مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية
المصري
    * شركة طيران بجنوب السودان تبدأ رحلاتها الى الخرطوم
    * صحيفة: السودان ينوي الغاء دعم الوقود والقمح لسد عجز
الميزانية
    * وفاة اثنين أحدهما في السعودية والآخر في قطر بالفيروس
التاجي 
    * الأردن يوقف استقدام العمالة الأجنبية بهدف تنظيم سوق العمل
    * شركة: "مؤشرات كبيرة" على وجود النفط في المياه الإسرائيلية

    
    أهم الأنباء العالمية
    * كرزاي: القصف الجوي لحلف الأطلسي قتل مدنيين
    * مسلحون يقتلون مالايقل عن 11 شخصا في جواتيمالا
    * استدعاء الجيش لقمع عنف طائفي أسفر عن مقتل 15 في شمال الهند

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.02% إلى 7635.66 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * وزير: الاحتجاجات أدت لتراجع السياحة وتعثر مشاريع أثرية
    * ساويرس يتطلع لحصة في تليكوم ايطاليا لكن قلق من موقف روما
    * جي.بي أوتو تعزز نشاطها في الجزائر وليبيا
    * هبوط عائد أذون الخزانة لأجل 9 أشهر أكثر من 50 نقطة أساس
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.31% إلى 5185.93 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * بيان: دبي لصناعات الطيران تنهي محادثات اندماج مع شركة
بريطانية
    * داماك تمنح عقد مجمع فنادق بقيمة 272 مليون دولار لتاف
التركية
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.26% إلى 3528.35 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.46% إلى 2371.19 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * وقف الملاحة البحرية بجميع الموانئ لسوء الأحوال الجوية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.27% إلى 7237.77 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -14.98       -0.10%      14922.5 نقطة
ستاندرد اند بورز    +0.09        +0.01%        1655.17
ناسداك              +1.225     +0.03%        3660.01
يوروفرست           +6.18        +0.51%        1229.86
    
نيكي (الساعة 0337 جمت اليوم الاثنين)
                +289.93      +2.09%     14150.74
    
    النفط (الساعة 0337 جمت اليوم الاثنين)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.22    -0.21%   110.31
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +0.01    +0.01%   116.13

    
    العملات والذهب (الساعة 0337 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3172-1.3174   دولار
    * الدولار/الين             99.61-99.66     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5640-1.5644   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1388.00-1388.80 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 