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صباح الخير من رويترز

Tue Sep 10, 2013 4:14am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 10 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * اوباما يقول ان الاقتراح الروسي بشان الاسلحة الكيماوية
السورية ينطوي على احتمالات ايجابية لكن ينبغي التعامل معه بتشكك
    * البيت الابيض يقول ان 14 دولة اخرى وقعت بيانا للتحرك بشأن
سوريا
    * الأسد في مقابلة: الرد على أي هجوم قد يأخذ أشكالا مختلفة
    * شرطة تونس تقتل متشددين وتعتقل اثنين من قادة أنصار الشريعة
    * المعارضة الإسلامية في المغرب تدعو إلى الاحتجاج على خفض
الدعم
    * مسؤول ليبي: لا اتفاق حتى الآن لحل أزمة توقف انتاج النفط
    * حقل مجنون العراقي يبدأ إنتاج النفط بمعدل 175 ألف ب/ي الشهر
المقبل
    * جنوب السودان يرفع إنتاج النفط إلى 200 ألف ب/ي
    * السلام البحريني يتفق على مبادلة أسهم للاندماج مع بي.ام.آي

    
    أهم الأنباء العالمية
    * امانو: ينبغي لايران التصدي "عاجلا" للمخاوف من برنامجها
النووي
    * مقتل 18 في نيجيريا خلال اشتباكات بين بوكو حرام والاهالي
    * مقتل دبلوماسي روسي في اقليم منشق في جورجيا
    * مقتل 31 في اعمال عنف طائفية في الهند والاحزاب السياسية
تتبادل الاتهامات
    * مقتل 38 على الأقل إثر سقوط حافلة من فوق منحدر في جواتيمالا
    * بي.جي: تأخر مشاريع في مصر والنرويج سيخفض إنتاج 2014
    * قراءة ايجابية لمؤشر الثقة بمنطقة اليورو للمرة الأولى في
عامين
    * منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2013
إلى  2.5%

    
    السعودية
    * دبلوماسي سعودي مخطوف في اليمن يطلب من عائلته تنظيم
احتجاجات
    * هيئة السوق المالية السعودية تسعى لتطوير سوق الصكوك
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.1% إلى 7643.13 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مصر تشدد الاجراءات الامنية في سيناء وتجري تقييما لتهديدات
المتشددين
    * شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك يؤيد السيسي رئيسا لمصر
    * وزير التموين: مخزونات القمح الحالية في مصر تكفي حتى منتصف
فبراير شباط 2014  
    * دراسة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي
    * انخفاض العائد على سندات مصرية لأجل ثلاث سنوات في مزاد
    * وزير المالية: نهدف لزيادة استثمارات الحكومة 35% في
2013-2014
    * المصرية للاتصالات توافق على شراء أسهم خزينة
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.14% إلى 5245.13 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * الفطيم تعرض 86 مليون دولار لشراء شركة كينية
    * مؤشر أبوظبي يهبط 1.39% إلى 3479.13 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 1.97% إلى 2324.54 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * زين تسعى لإدراج وحدتها العراقية في النصف/1 من 2014
    * صحيفة: الخطوط الكويتية قد تؤجل شراء طائرات جديدة من إيرباص
    * مؤشر البورصة يهبط 0.06% إلى 7233.43 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +140.62      +0.94%      15063.12 نقطة
ستاندرد اند بورز    +16.54        +1%        1671.71
ناسداك              +46.17     +1.26%        3706.18
يوروفرست           -1.79        -0.15%        1228.07
    
نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء)
                +188.05     +1.32%     14393.28
    
    النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.15    -1.05%   108.37
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            -0.97    -0.85%   112.75

    
    العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3263-1.3265   دولار
    * الدولار/الين             99.58-99.63     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5703-1.5706   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1378.99-1379.71 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 