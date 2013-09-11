الأربعاء 11 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * اوباما يتعهد بدراسة اقتراح روسي بشان الاسلحة الكيماوية السورية * مشروع قرار فرنسي في الامم المتحدة يحدد مهلة لسوريا للتخلي عن الاسلحة الكيماوية * دول الخليج العربية لا تزال ترغب في إجراء رادع ضد سوريا * اوباما سيطلب من الكونجرس تأخير التصويت على الضربة العسكرية لسوريا * كيري يناقش مسألة الاسلحة الكيماوية السورية مع لافروف في جنيف يوم الخميس * سوريا لديها "قلق بالغ" من مخاطر تعرض مفاعل للهجوم * وزير الخارجية السوري يقول ان سوريا مستعدة للانضمام لمعاهدة حظر الاسلحة الكيماوية * متحدث: البيت الأبيض ماض في طلب موافقة الكونجرس على تدخل عسكري في سوريا * مقتل 20 على الاقل في تفجيرات استهدفت شيعة وسنة بالعراق * اليمن يطلق صندوقا بقيمة 1.2 مليار دولار لموظفين وجنود مفصولين * سوريا تعلن توقيع عقود كبيرة مع إيران للحصول على مواد غذائية وطبية * وزير: العراق يصدر حاليا 2.5 مليون برميل يوميا من النفط * جلف كيستون تفوز بدعوى تتعلق بملكية حقل نفط في كردستان * المركزي القطري: سوق النقد مازالت سائلة بالرغم من أزمة سوريا أهم الأنباء العالمية * سقوط 73 قتيلا في اشتباكات في افريقيا الوسطى * روحاني : الوقت محدود امام حل النزاع النووي بين طهران والغرب * باكستان ستفرج عن الرجل الثاني سابقا في طالبان هذا الشهر * اعتقال اثنين بشأن مقتل كاتبة هندية في افغانستان * الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في مدن تركية * أوبك تقول سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة رغم ليبيا * نمو الناتج الصناعي للصين 10.4% في أغسطس متجاوزا التوقعات * بنك انجلترا المركزي يدرس استخدام عملات نقدية من البلاستيك * إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعات نمو الطلب على النفط في 2013 * انخفاض أسعار النحاس مع نمو الامدادات وبيانات صينية تقلل الخسائر السعودية * مصفاة الجبيل السعودية تخطط لطرح أولى شحنات منتجاتها في سبتمبر * مورجان ستانلي السعودية: عوامل جذب متعددة للأجانب في بورصة الرياض * مؤشر البورصة يرتفع 2.9% إلى 7864.56 نقطة في الإغلاق السابق مصر * منظمة العفو الدولية تندد "بالعنف السياسي المفرط" في مصر * النيابة العامة تقرر اخلاء سبيل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق * مصر تشتري 235 ألف طن من القمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا * تضخم أسعار المستهلكين في مدن يتراجع إلى 9.7% في أغسطس * المركزي المصري: التضخم الأساسي يتراجع إلى 9% في أغسطس * مؤشر البورصة يرتفع 3.11% إلى 5408.22 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أبوظبي تخفض معروض خام مربان لآسيا 5% في نوفمبر * تجارة دبي غير النفطية ترتفع 16% في النصف/1 * نمو الإقراض المصرفي الإماراتي في يوليو بأعلى مستوى منذ 2009 * مصادر: بنك الخليج الأول يخفض العمالة بنسبة 10% * ماجد الفطيم تنفذ توسعات بقيمة 272 مليون دولار في مركز تسوق * إم.إم.إكس البرازيلية تجري محادثات مع مبادلة وترافيجورا لبيع ميناء * وحدة لدبي القابضة تمدد قرضا قيمته 1.2 مليار دولار * مؤشر أبوظبي يرتفع 5.53% إلى 3671.59 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 8.5% إلى 2522.15 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 2.94% إلى 7445.75 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +127.94 +0.85% 15191.06 نقطة ستاندرد اند بورز +12.28 +0.73% 1683.99 ناسداك +22.84 +0.62% 3729.02 يوروفرست +15.53 +1.26% 1243.60 نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء) +109.82 +0.76% 14533.18 النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.30 -0.29 107.08 دولار * مزيج برنت (برميل) +0.17 +0.15% 111.42 العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3253-1.3255 دولار * الدولار/الين 100.51-100.53 ين * الاسترليني/الدولار 1.5725-1.5729 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1362.69-1363.91 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)