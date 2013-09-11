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صباح الخير من رويترز

Wed Sep 11, 2013 4:27am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 11 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * اوباما يتعهد بدراسة اقتراح روسي بشان الاسلحة الكيماوية
السورية
    * مشروع قرار فرنسي في الامم المتحدة يحدد مهلة لسوريا للتخلي
عن الاسلحة الكيماوية
    * دول الخليج العربية لا تزال ترغب في إجراء رادع ضد سوريا
    * اوباما سيطلب من الكونجرس تأخير التصويت على الضربة العسكرية
لسوريا
    * كيري يناقش مسألة الاسلحة الكيماوية السورية مع لافروف في
جنيف يوم الخميس
    * سوريا لديها "قلق بالغ" من مخاطر تعرض مفاعل للهجوم
    * وزير الخارجية السوري يقول ان سوريا مستعدة للانضمام لمعاهدة
حظر الاسلحة الكيماوية 
    * متحدث: البيت الأبيض ماض في طلب موافقة الكونجرس على تدخل
عسكري في سوريا
    * مقتل 20 على الاقل في تفجيرات استهدفت شيعة وسنة بالعراق
    * اليمن يطلق صندوقا بقيمة 1.2 مليار دولار لموظفين وجنود
مفصولين
    * سوريا تعلن توقيع عقود كبيرة مع إيران للحصول على مواد
غذائية وطبية
    * وزير: العراق يصدر حاليا 2.5 مليون برميل يوميا من النفط 
    * جلف كيستون تفوز بدعوى تتعلق بملكية حقل نفط في كردستان
    * المركزي القطري: سوق النقد مازالت سائلة بالرغم من أزمة
سوريا

    
    أهم الأنباء العالمية
    * سقوط 73 قتيلا في اشتباكات في افريقيا الوسطى 
    * روحاني : الوقت محدود امام حل النزاع النووي بين طهران
والغرب
    * باكستان ستفرج عن الرجل الثاني سابقا في طالبان هذا الشهر
    * اعتقال اثنين بشأن مقتل كاتبة هندية في افغانستان
    * الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في مدن
تركية
    * أوبك تقول سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة رغم ليبيا
    * نمو الناتج الصناعي للصين 10.4% في أغسطس متجاوزا التوقعات
    * بنك انجلترا المركزي يدرس استخدام عملات نقدية من البلاستيك
    * إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعات نمو الطلب على
النفط في 2013
    * انخفاض أسعار النحاس مع نمو الامدادات وبيانات صينية تقلل
الخسائر

    
    السعودية
    * مصفاة الجبيل السعودية تخطط لطرح أولى شحنات منتجاتها في
سبتمبر
    * مورجان ستانلي السعودية: عوامل جذب متعددة للأجانب في بورصة
الرياض
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.9% إلى 7864.56 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * منظمة العفو الدولية تندد "بالعنف السياسي المفرط" في مصر
    * النيابة العامة تقرر اخلاء سبيل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
السابق
    * مصر تشتري 235 ألف طن من القمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا
    * تضخم أسعار المستهلكين في مدن يتراجع إلى 9.7% في أغسطس
    * المركزي المصري: التضخم الأساسي يتراجع إلى 9% في أغسطس
    * مؤشر البورصة يرتفع 3.11% إلى 5408.22 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * أبوظبي تخفض معروض خام مربان لآسيا 5% في نوفمبر
    * تجارة دبي غير النفطية ترتفع 16% في النصف/1
    * نمو الإقراض المصرفي الإماراتي في يوليو بأعلى مستوى منذ
2009
    * مصادر: بنك الخليج الأول يخفض العمالة بنسبة 10%
    * ماجد الفطيم تنفذ توسعات بقيمة 272 مليون دولار في مركز تسوق
    * إم.إم.إكس البرازيلية تجري محادثات مع مبادلة وترافيجورا
لبيع ميناء
    * وحدة لدبي القابضة تمدد قرضا قيمته 1.2 مليار دولار
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 5.53% إلى 3671.59 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 8.5% إلى 2522.15 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.94% إلى 7445.75 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +127.94      +0.85%      15191.06 نقطة
ستاندرد اند بورز    +12.28        +0.73%        1683.99
ناسداك              +22.84     +0.62%        3729.02
يوروفرست           +15.53        +1.26%        1243.60
    
نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء)
                +109.82     +0.76%     14533.18
    
    النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء)
    
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.30    -0.29    107.08 دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +0.17    +0.15%   111.42

    
    العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3253-1.3255   دولار
    * الدولار/الين             100.51-100.53   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5725-1.5729   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1362.69-1363.91 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 