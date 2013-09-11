الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي

القاهرة 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء.

وقال البنك إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8853 جنيه للدولار مقابل 6.8855 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار.

كان الجنيه قفز يوم الأربعاء الماضي 1.2 بالمئة إلى 6.8952 جنيه للدولار في عطاء استثنائي قيمته 1.3 مليار دولار هو الأكبر على الإطلاق.

وتراجع الجنيه في السوق السوداء أوائل العام الحالي حتى وصل إلى 8.05 جنيه للدولار بعد أن استنزفت الاحتياطيات الأجنبية من جراء تراجع الاستثمار الأجنبي والسياحة منذ الانتفاضة الشعبية في أوائل 2011.

وانكمشت السوق السوداء منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات العملة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه.