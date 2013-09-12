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صباح الخير من رويترز

Thu Sep 12, 2013 4:07am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 12 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * بوتين: ضربة امريكية الي سوريا قد توسع نطاق الصراع
    * نتنياهو: لا بد من تجريد سوريا من أسلحتها الكيماوية
    * فرنسا: الخيار العسكري في سوريا قائم
    * انترفاكس: روسيا سلمت امريكا خطتها بخصوص اسلحة سوريا
الكيماوية 
    * تقرير للامم المتحدة: القوات السورية مسؤولة عن مجزرتين في
بانياس
    * ارتفاع عدد قتلى تفجير المسجد الشيعي في بغداد الى 33 
    * إسرائيل ستدفع 1.1 مليون دولار لأسرة "السجين اكس"
    * وزير النفط: العراق سيخزن 4 ملايين برميل من الخام في كوريا
    * العراق يوقع اتفاقا مع بي.بي لتطوير حقل كركوك في الشمال
    * وزير النفط: العراق يتوقع تصدير 2.6 مليون ب/ي في أكتوبر
    * العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 4.59 مليار دولار في ثمانية
أشهر
    * ارتفاع الفائض التجاري لقطر إلى 9 مليارات دولار في يوليو
    * صحيفة: إلغاء مشروع مصفاة بين شل وقطر للبترول في الصين
    * ستاندرد تشارترد يعين رئيس عمليات الشرق الأوسط رئيسا للوحدة
الإسلامية

    
    أهم الأنباء العالمية
    * فرنسا تخفض توقعاتها للنمو وترجئ الوصول إلى العجز المستهدف
    * متمردون إسلاميون يعرضون درعا بشريا في مواجهة بجنوب الفلبين
    * لجنة بوذية في ميانمار تحظر منظمات مناهضة للمسلمين
    * انتاج بحر الشمال يرتفع في أكتوبر واضطرابات ليبيا تدعم برنت
    * النحاس يستقر في ظل بيانات صينية ونمو المخزونات
    * أوروبا تقيد التوسع في الوقود الحيوي خشية ارتفاع أسعار
الغذاء
    * روحاني: إيران تحتاج لاستيراد 7.5 مليون طن من القمح هذا
العام
    * تقرير: هبوط مخزونات النفط وارتفاع مخزونات البنزين
الأمريكية
    * النعيمي: السعودية قادرة على تلبية "أي طلب" على النفط 

    
    السعودية
    * مسؤول: ساسرف تغلق وحدة خام في الربع/4 لإجراء صيانة
    * مؤشر البورصة يهبط 0.12% إلى 7855.19 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مقتل 6 مجندين مصريين في تفجيرين بسيناء
    * محافظ المركزي المصري: الكويت ستودع ملياري دولار بالبنك
الأسبوع القادم
    * يورومني تؤجل مؤتمرها السنوي في مصر إلى نوفمبر
    * الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي
    * المصرية للاتصالات تسعى لشراء 1.6 مليون سهم خزينة بسعر 12.5
جنيه
    * مسؤول: مصر تنوي الموافقة على صناديق مؤشرات في الربع/4
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.72% إلى 5447.37 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * الكرملين: أبوظبي تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في روسيا
    * مسؤول: توقع نمو صافي ربح بنوك الإمارات 20% في 2013
    * بنك المشرق يرفع توقعه لأرباح 2013 بفضل انخفاض المخصصات
    * بيان: دريك تفوز بعقد قيمته 251 مليون درهم في أبوظبي
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.25% إلى 3680.80 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.38% إلى 2531.83 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.38% إلى 7548.34 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +135.23      +0.89%      15326.29 نقطة
ستاندرد اند بورز    +5.08        +0.3%        1689.07
ناسداك              -4.011     -0.11%        3725.01
يوروفرست           +4.01        +0.32%        1247.61
    
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
                -16.69     -0.12%     14408.38
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
    
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.11    +0.09%   107.67 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.15    +0.13%   111.65
    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3318-1.3320   دولار
    * الدولار/الين              99.58-99.62     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5823-1.5826   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1358.94-1359.16 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 