الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي
القاهرة 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس.
وقال البنك المركزي إنه باع 38.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8842 جنيه للدولار مقابل 6.8853 جنيه في العطاء السابق أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.
كان البنك استحدث عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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