الاثنين 16 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * الشرطة: 36 قتيلا على الأقل في تفجيرات في العراق * عودة الدراسة في سوريا مع تراجع حدة التهديد بضربة امريكية * القاعدة تشكل تحديا صعبا أمام رئيس حكومة المعارضة السورية الجديد * أوباما: الاتفاق بشأن سوريا قد يكون نموذجا لمحادثات إيران * أولوند يحث على التصويت مبكرا على مشروع قرار صارم بشأن سوريا * نتنياهو يأمل أن يؤدي اتفاق أمريكي روسي لتدمير أسلحة سوريا الكيماوية * الجيش المصري يؤمن الحدود مع غزة ويواصل حملته في سيناء * وكالة: تونس تسعى للحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي * كوريا الجنوبية تخفض وارداتها من نفط إيران في أغسطس إلى الثلث أهم الأنباء العالمية * حلفاء ميركل يفوزون في انتخابات بافاريا قبل اسبوع من الانتخابات الاتحادية * مقتل 27 على الأقل في انهيار بمنجم للفحم في أفغانستان * الهند تختبر صاروخا قادرا على حمل مواد نووية يصل مداه الى بكين * مقتل جنرال باكستاني وجنديين في انفجار قرب حدود افغانستان * الصين تستثمر 80 مليار يوان للتنقيب عن النفط والغاز هذا العام * تقرير: فرساتشي تدرس عروضا لشراء حصة * صحيفة: فولكسفاجن تدرس زيادة حصتها في مشروع مشترك بالصين السعودية * بترورابغ تخسر 250 مليون ريال جراء انقطاع للكهرباء * نورذرن ترست الأمريكية لإدارة الأصول تفتح مكتبا في الرياض * انفستكورب البحرينية تشتري 25% في لجام للرياضة * مؤشر البورصة يرتفع 1.78% إلى 8034.20 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير المالية: بدء سداد ديون شركات النفط الأجنبية خلال أسابيع * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 5512.77 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.81% إلى 3787.30 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 4.78% إلى 2659.93 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 1.88% إلى 7729.85 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +135.23 +0.89% 15326.29 نقطة ستاندرد اند بورز +5.08 +0.30% 1689.07 ناسداك -4.011 -0.11% 3725.01 يوروفرست +4.01 +0.32% 1247.61 نيكي (السوق مغلقة في عطلةاليوم الاثنين) (مستويات الإغلاق السابق) +17.40 +0.12% 14404.67 النفط (الساعة 0309 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.89 -0.82% 107.32 دولار مزيج برنت (برميل) -0.91 -0.81% 110.79 العملات والذهب (الساعة 0309 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3364-1.3366 دولار * الدولار/الين 98.87-98.89 ين * الاسترليني/الدولار 1.5946-1.5950 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1330.74-1331.96 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)