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الجنيه المصري يرتفع في عطاء العملة الصعبة

Mon Sep 16, 2013 11:07am GMT
 
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القاهرة 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء بيع العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الاثنين.

وقال البنك إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8836 جنيه للدولار مقابل 6.8842 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. كان البنك عرض 40 مليون دولار.

وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم يعرضون شراء الدولار بسعر 7.12 جنيه وبيعه مقابل 7.14 جنيه دون تغير يذكر عن الأسبوع الماضي.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات العملة الصعبة التي تطرح ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وسمح البنك للعملة بالارتفاع في العشرة أسابيع الأخيرة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 