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صباح الخير من رويترز

Tue Sep 17, 2013 4:29am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 17 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * خبراء الأمم المتحدة يؤكدون استخدام غاز السارين في سوريا
    * تركيا تقول إن طائراتها الحربية أسقطت هليكوبتر سورية
    * فريق جرائم الحرب في سوريا يحقق في 14 هجوما كيماويا مزعوما
    * امريكا : البشير يطلب تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية
العامة
    * إصابة تسعة من رجال الشرطة المصرية في انفجار بسيناء
    * محتجون يواصلون غلق مرافئ تصدير النفط في شرق ليبيا
    * الحكومة المغربية ترفع أسعار الطاقة لخفض الدعم
    * مانحون يتعهدون بمساعدات 1.8 مليار يورو للصومال
    * انفستكورب تسعى لشراء ما يصل إلى 100 ألف من أسهمها الممتازة

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الصين تفتتح أعلى مطار مدني في العالم
    * اخماد حريق على ظهر غواصة روسية تعمل بالطاقة النووية
    * الكوريتان تستأنفان العمل في منطقة كايسونج الصناعية

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 8070.59 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * أرباح العربية لحليج الأقطان تقفز بدعم بيع أرض واستثمارات
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.53% إلى 5541.88 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مسؤول: قطاع التأمين الإماراتي سينمو 10% هذا العام
    * بنك إسلامي بريطاني يقول إنه سيسعى لإدراج أسهمه في ناسداك
دبي
    * جلف كابيتال تفوض روتشيلد لتقديم المشورة في إدراج أسهم
بالخارج
    * الرئيس التنفيذي: الخليج الأول قد يدرس شراء نشاط التجزئة
لباركليز في الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.09% إلى 3783.87 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.52% إلى 2646.10 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.76% إلى 7788.69 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +118.72    +0.77%      15494.78 نقطة
ستاندرد اند بورز    +9.61        +0.57%        1697.60
ناسداك              -4.338     -0.12%        3717.85
يوروفرست           +8.16        +0.65%        1258.42
    
نيكي (الساعة 0622 جمت اليوم الثلاثاء)
                -36.73     -0.25%     14367.94
    
    النفط (الساعة 0622 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.82    -0.76%   105.77 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.39    -0.35%   109.68
    
    العملات والذهب (الساعة 0622 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3229-1.3231   دولار
    * الدولار/الين              98.27-99.29     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5891-1.5894   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1313.33-1314.41 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 