الثلاثاء 17 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * خبراء الأمم المتحدة يؤكدون استخدام غاز السارين في سوريا * تركيا تقول إن طائراتها الحربية أسقطت هليكوبتر سورية * فريق جرائم الحرب في سوريا يحقق في 14 هجوما كيماويا مزعوما * امريكا : البشير يطلب تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة * إصابة تسعة من رجال الشرطة المصرية في انفجار بسيناء * محتجون يواصلون غلق مرافئ تصدير النفط في شرق ليبيا * الحكومة المغربية ترفع أسعار الطاقة لخفض الدعم * مانحون يتعهدون بمساعدات 1.8 مليار يورو للصومال * انفستكورب تسعى لشراء ما يصل إلى 100 ألف من أسهمها الممتازة أهم الأنباء العالمية * الصين تفتتح أعلى مطار مدني في العالم * اخماد حريق على ظهر غواصة روسية تعمل بالطاقة النووية * الكوريتان تستأنفان العمل في منطقة كايسونج الصناعية السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 8070.59 نقطة في الإغلاق السابق مصر * أرباح العربية لحليج الأقطان تقفز بدعم بيع أرض واستثمارات * مؤشر البورصة يرتفع 0.53% إلى 5541.88 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مسؤول: قطاع التأمين الإماراتي سينمو 10% هذا العام * بنك إسلامي بريطاني يقول إنه سيسعى لإدراج أسهمه في ناسداك دبي * جلف كابيتال تفوض روتشيلد لتقديم المشورة في إدراج أسهم بالخارج * الرئيس التنفيذي: الخليج الأول قد يدرس شراء نشاط التجزئة لباركليز في الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 0.09% إلى 3783.87 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.52% إلى 2646.10 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.76% إلى 7788.69 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +118.72 +0.77% 15494.78 نقطة ستاندرد اند بورز +9.61 +0.57% 1697.60 ناسداك -4.338 -0.12% 3717.85 يوروفرست +8.16 +0.65% 1258.42 نيكي (الساعة 0622 جمت اليوم الثلاثاء) -36.73 -0.25% 14367.94 النفط (الساعة 0622 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.82 -0.76% 105.77 دولار مزيج برنت (برميل) -0.39 -0.35% 109.68 العملات والذهب (الساعة 0622 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3229-1.3231 دولار * الدولار/الين 98.27-99.29 ين * الاسترليني/الدولار 1.5891-1.5894 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1313.33-1314.41 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)