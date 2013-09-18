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صباح الخير من رويترز

Wed Sep 18, 2013 4:47am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 18 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * فرنسا: تقرير المفتشين يؤكد أن حكومة الأسد وراء الهجوم
الكيماوي
    * إسرائيل تدعو لإسقاط الأسد في تحول علني في سياستها
    * السودان يقول إنه طلب تأشيرة دخول الولايات المتحدة للبشير
    * إيران تؤكد حدوث مراسلات بين روحاني وأوباما
    * اكسون تقلص نشاطها في ليبيا لأسباب أمنية
    * نائب وزير النفط: إنتاج الخام الليبي سيزيد إلى 400-450 ألف
ب/ي
    * استمرار تراجع إنتاج النفط في جنوب العراق بسبب تسرب
    * مصادر: انفستكورب البحرينية أحد المهتمين بشراء حصة في
فرساتشي
    * كيه.تي الكورية الجنوبية تعرض شراء حصة في اتصالات تونس
    * العمانية للاتصالات: الحكومة تنوي بيع 19% في اكتتاب عام

    
    أهم الأنباء العالمية
    * جيتس على رأس قائمة أثرياء امريكا مجددا والشباب يتقدمون
    * دراسة: احتياطيات النفط المحكم خارج أمريكا الشمالية هائلة
    * بريطانيا تبيع 6% في لويدز مقابل 75 بنسا للسهم

    
    السعودية
    * البورصة مغلقة الأحد والاثنين بمناسبة اليوم الوطني
    * التضخم ينحسر إلى 3.5% على أساس سنوي في أغسطس
    * مؤشر البورصة يهبط 0.5% إلى 8030.58 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 5548.62 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * التضخم 1.3% في أغسطس للشهر الثالث على التوالي
    * مصرفي: إعلان قواعد الانكشاف المصرفي في شهر أو شهرين
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.14% إلى 3778.60 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 1.12% إلى 2616.40 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * صحيفة: تجميد خطط مد أنابيب لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز
    * مؤشر البورصة يهبط 0.87% إلى 7720.99 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +34.95     +0.23%      15529.73 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.16        +0.42%        1704.76
ناسداك              +27.85     +0.75%        3745.69
يوروفرست           -5.79        -0.46%        1252.63
    
نيكي (الساعة 0640 جمت اليوم الأربعاء)
                +212.05     +1.48%     14523.72
    
    النفط (الساعة 0640 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.16    +0.15%   105.58 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.20    -0.18%   107.99
    
    العملات والذهب (الساعة 0640 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3356-1.3358   دولار
    * الدولار/الين              99.22-99.24     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5903-1.5906   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1296.51-1297.47 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 