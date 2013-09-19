الخميس 19 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * الأسد يقول ان حكومته ملتزمة بالتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيماوية لكنه يصر على أن قواته ليست مسؤولة عن هجوم 21 أغسطس * روسيا: تقرير الامم المتحدة بشان الهجوم الكيماوي في سوريا متحيز والمنظمة الدولية تقول انه ينبغي عدم التشكيك في نتائجه * نشطاء: جماعة مرتبطة بالقاعدة تجتاح بلدة سورية قرب حدود تركيا * استطلاع للرأي: الامريكيون والاوروبيون يعارضون التدخل في سوريا * روحاني: ايران لن تطور أبدا اسلحة نووية * البيت الابيض: اوباما يبلغ روحاني انه يرى سبيلا لحل الازمة النووية * اسرائيل تتهم ايران بالخداع لكسب الوقت لبرنامجها النووي * المعارضة في البحرين تغلق مشاركتها في الحوار الوطني بعد حبس أحد قيادييها * مصر تفتح معبر رفح مع غزة جزئيا بعد اغلاقه اسبوعا * المحكمة الجنائية الدولية تطلب من امريكا القبض على الرئيس السوداني إذا وصل الي اراضيها لحضور افتتاح الجمعية العامة للامم المتحدة * سفينتان حربيتان ايرانيتان ترسوان في ميناء سوداني * انتاج ليبيا من النفط يقفز الي 620 ألف برميل يوميا * موديز تخفض تصنيفها الائتماني للحكومة البحرينية درجة واحدة الي ‭‭‭Baa2 ‬‬‬ أهم الأنباء العالمية * طالبان تقتل رئيس لجنة الانتخابات في شمال أفغانستان * شركة امريكية خاصة تطلق كبسولة الى محطة الفضاء الدولية * فريق من الاتحاد الاوروبي يحقق في نزاع جبل طارق الاسبوع القادم * البنك المركزي الامريكي يفاجأ الاسواق بعدم خفض برنامجه للتيسير الكمي * بلاكبيري تكشف عن هاتفها الذكي الجديد زد-‭‭‭‭30‬‬‬‬ السعودية * بيانات: ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 7.47 مليون ب/ي في يوليو * السعودية والبحرين تتفقان على مد خط أنابيب جديد لتغذية مصفاة بابكو * مؤشر البورصة يهبط 0.4% إلى 7998.21 نقطة في الإغلاق السابق مصر * الحكومة الانتقالية تضع حدا ادنى للاجور بالقطاع العام قدره 1200 جنيه شهريا لكنها ترجي التنفيذ الي أول يناير * توماس كوك تستأنف رحلات السياح الألمان لمصر * مؤشر البورصة يهبط 0.59% إلى 5515.82 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 0.27% إلى 3768.39 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.28% إلى 2609.15 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 1.15% إلى 7809.86 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +147.21 +0.95% 15676.94 نقطة ستاندرد اند بورز +20.76 +1.22% 1725.52 ناسداك +37.94 +1.01% 3783.64 يوروفرست +5.80 +0.46% 1258.43 نيكي (الساعة 0545 جمت اليوم الخميس) +231.61 +1.60% 14736.97 النفط (الساعة 0545 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.15 +0.14% 110.75 دولار مزيج برنت (برميل) +0.44 +0.41% 108.51 العملات والذهب (الساعة 0545 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3530-1.3532 دولار * الدولار/الين 98.37-98.40 ين * الاسترليني/الدولار 1.6127-1.6129 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1359.54-1360.63 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)