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الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

Thu Sep 19, 2013 10:37am GMT
 
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القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس.

وقال البنك إنه باع 38.9 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8828 جنيه للدولار مقابل 6.8831 جنيه في العطاء السابق أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وسمح البنك للعملة بالارتفاع على مدى الأسابيع العشرة الأخيرة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 