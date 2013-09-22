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صباح الخير من رويترز

Sun Sep 22, 2013 5:02am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 22 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 65 شخصا على الأقل في هجوم في ثلاثة تفجيرات في حي شيعي
في بغداد
    * مصر تبلغ الشرطة الدولية لمنع بيع 621 قطعة أثرية فرعونية في
قاعتي مزاد بالقدس
    * إسرائيل تلقي القبض على فلسطيني قتل جنديا في الضفة الغربية
    * الاتحاد الأوروبي يطلب من إسرائيل توضيح سبب مصادرتها
مساعدات فلسطينية
    * وزير تركي:تركيا قد لا تنضم ابدا للاتحاد الاوروبي

    
    أهم الأنباء العالمية
    * أفغاني يرتدي زي قوات الامن يقتل ثلاثة جنود أجانب
    * مواجهة عند مركز تجاري بكينيا بعد قتل اسلاميين 39 في هجوم
"ارهابي."
    * ميركل تتطلع للفوز بفترة ثالثة في اول انتخابات في المانيا
منذ ازمة اليورو
    * وسيط:تأجيل الانتخابات التشريعية في غينيا الى 28 سبتمبر
    * الحكم بالسجن مدى الحياة على السياسي الصيني الكبير المعزول
بو شي لاي
    * مقتل اربعة في اطلاق نار مع ارتفاع عدد قتلى حوادث القتل
بالرصاص في شيكاجو
    * الحزب الرئيسي للتاميل يحقق فوزا ساحقا في انتخابات محلية
بسريلانكا
    * الملياردير سورس يتزوج للمرة الثالثة

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 8024.71 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.26% إلى 5529.98 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.16% إلى 3812.09 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 2.18% إلى 2666.14 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 7848.27 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -185.46    -1.19%      15451.09 نقطة
ستاندرد اند بورز    -12.43        -0.72%        1709.91
ناسداك              -14.65     -0.39%        3774.72
يوروفرست           -3.34        -0.26%        1262.61
نيكي            -23.76     -0.16%     14742.42
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.72    -1.62%   104.67 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.46    +0.42%   109.22
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3522-1.3526   دولار
    * الدولار/الين              99.30-99.33     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6004-1.6009   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1324.99-1325.78 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 