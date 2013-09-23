الاثنين 23 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * مفجر انتحاري يقتل 16 في منطقة يغلب عليها السنة في بغداد * التلفزيون الصيني:الاسد يهاجم الدول الغربية بسبب مشروع قرار بالامم المتحدة * الائتلاف الوطني السوري يبدي استعداده لحضور مؤتمر جنيف * المعارضة السورية تبلغ الأمم المتحدة استعدادها لحضور مؤتمر جنيف * روسيا تعارض أي قرار يهدد باستخدام القوة ضد سوريا * مقتل جندي اسرائيلي بالرصاص في الضفة الغربية * البشير يقول انه يعتزم السفر الى الامم المتحدة * البشير:السوان يحتاج رفع الدعم لازالة خطر على الاقتصاد * السودان يستضيف مؤتمرا مع الشركات الالمانية الشهر المقبل * إسرائيل تسمح بدخول كميات أكبر من مواد البناء لغزة * مصدر: إسرائيليون يساعدون كينيا في التعامل مع حصار مركز تسوق * تقرير: السلطة الفلسطينية بحاجة الى دعم بقيمة 500 مليون دولار أهم الأنباء العالمية * تلفزيون: الجيش الكيني يعلن تحرير أغلب رهائن المركز التجاري * أوباما: سنساعد كينيا على تقديم منفذي هجوم نيروبي إلى العدالة * سقوط هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر * المعارضة الكمبودية تقاطع البرلمان * ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كنيسة بباكستان إلى 56 قتيلا * مصادر: الرجل الثاني سابقا في طالبان بمنزل آمن في كراتشي * الحزب الرئيسي للتاميل يحقق فوزا ساحقا في انتخابات محلية بسريلانكا السعودية * النعيمي: الانتهاء من مشروع جازان خلال 4 سنوات * البورصة السعودية في عطلة الأحد والاثنين بمناسبة اليوم الوطني مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.02% إلى 5586.65 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصادر: ان.بي.اس لخدمات النفط تبحث عن مشتر مقابل 700 مليون دولار * مؤشر أبوظبي يهبط 0.08% إلى 3809.03 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.57% إلى 2681.47 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * تباطؤ طفيف للمعروض النقدي في يوليو * زين تدرس المنافسة على رخصة خدمات الهاتف المحمول في ليبيا * مؤشر البورصة يهبط 0.03% إلى 7845.88 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -185.46 -1.19% 15451.09 نقطة ستاندرد اند بورز -12.43 -0.72% 1709.91 ناسداك -14.65 -0.39% 3774.72 يوروفرست -3.34 -0.26% 1262.61 نيكي (السوق مغلقة اليوم في عطلة) (مستويات الإغلاق السابق) -23.76 -0.16% 14742.42 النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.07 +0.07% 104.82 دولار مزيج برنت (برميل) -0.02 -0.02% 109.20 العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3525-1.3527 دولار * الدولار/الين 99.14-99.16 ين * الاسترليني/الدولار 1.6016-1.6019 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1322.91-1323.68 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)