الثلاثاء 24 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * محكمة تحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في مصر * الرئيس التونسي يحث ايران على المساعدة في وقف "الكابوس" في سوريا * مصادر: انفجاران يقتلان 16 شخصا في حي سني في بغداد * مقتل مقاتلين لهم صلة بالقاعدة في اشتباك مع معارضين في سوريا * مسؤول: مسلحون يقتلون عقيدا بالقوات الجوية اليمنية في صنعاء * السودان يرفع أسعار الوقود والغاز للمثلين وسط أزمة اقتصادية * العراق يستأنف الإنتاج بمعدلات طبيعية من حقول النفط الجنوبية * نائب: ميناء الحريقة النفطي بشرق ليبيا قد يعود للعمل قريبا * صحيفة: جنرال الكتريك تفوز بعقد جزائري قيمته 1.9 مليار دولار * قطر للغاز: لا التزام بتوريد الغاز المسال لمرفأ دراجون في بريطانيا أهم الأنباء العالمية * سماع دوي اطلاق نار من المركز التجاري في نيروبي صباح الثلاثاء * كينيا: محتجزو رهائن المركز التجاري من جنسيات مختلفة * البيت الابيض منزعج من تجنيد حركة الشباب الصومالية لأشخاص في امريكا * ايران تنقل حملتها الدبلوماسية للامم المتحدة وتوافق على محادثات نووية * انتحاري في شمال القوقاز يقتل اثنين ويصيب 20 * ارتفاع مؤشر للقطاع الصناعي الصيني لأعلى مستوى في 6 أشهر * مجموعة ألمانية تزعم اختراق ماسح البصمة في هاتف آي.فون الجديد السعودية * ترقب وصول أول سفينة تصدير منتجات نفطية بمصفاة الجبيل * البورصة السعودية في عطلة الأحد والاثنين بمناسبة اليوم الوطني مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.09% إلى 5647.60 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تعيين عيسى كاظم محافظا لمركز دبي المالي العالمي * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.19% إلى 3816.40 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.04% إلى 2709.36 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * المدن تبيع 4 بنايات بمبلغ 3.8 مليون دينار * مؤشر البورصة يرتفع 0.70% إلى 7901.14 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -49.71 -0.32% 15401.38 نقطة ستاندرد اند بورز -8.07 -0.47% 1701.84 ناسداك -9.44 -0.25% 3765.29 يوروفرست -6.50 -0.51% 1256.11 نيكي (الساعة 0445 جمت اليوم الثلاثاء) -43.12 -0.29% 14699.30 النفط (الساعة 0445 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.08 -0.08% 103.51 دولار مزيج برنت (برميل) -0.06 -0.06% 108.10 العملات والذهب (الساعة 0445 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3492-1.3496 دولار * الدولار/الين 98.83-98.85 ين * الاسترليني/الدولار 1.6026-1.6030 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1326.51-1327.33 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)