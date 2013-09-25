ارتفاع الجنيه المصري في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء في كل من السوق الرسمية والسوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم وبلغ أقل سعر مقبول 6.8821 جنيه للدولار مقابل 6.8825 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وعرض متعاملون في السوق السوداء شراء الدولار بسعر 7.13 جنيه وبيعه مقابل 7.15 جنيه مقارنة مع 7.15 و7.18 جنيه يوم الإثنين.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.