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صباح الخير من رويترز

Thu Sep 26, 2013 4:25am GMT
 
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الخميس 26 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * روحاني يقول انه يريد التوصل لاتفاق نووي خلال 3 إلي 6 أشهر 
    * دبلوماسيون: اتفاق الاعضاء الدائمين بمجلس الامن على صلب
قرار بشأن سوريا
    * مقتل ستة في احتجاجات في الخرطوم بعد رفع الدعم عن الوقود
    * كيري: اسرائيل والفلسطينيون اتفقوا على تكثيف المحادثات
وزيادة الدور الامريكي
    * وكالة: مقتل مسؤول أمني في انفجار قنبلة بجنوب اليمن
    * مقاتلون سوريون يرفضون ائتلاف المعارضة ويطالبون بقيادة
إسلامية
    * عودة مفتشي الأسلحة الكيماوية الدوليين الى دمشق
    * مصر تغلق مقر صحيفة تابعة لجماعة الإخوان
    * بدء أعمال صيانة بمصفاة الزاوية الليبية لمدة 18 يوما
    * الرئيس التنفيذي للوفتهانزا يبدي استعدادا للتحالف مع شركة
خليجية

    
    أهم الأنباء العالمية
    * ارتفاع عدد قتلى زلزال باكستان إلى 327 شخصا
    * ايران تريد بداية قوية للمحادثات النووية مع القوى الكبرى
    * أبلايد ماتريالز تشتري طوكيو إلكترون بأكثر من 7 مليارات
دولار
    * الشرطة اليونانية تطلق الغاز مع تحول احتجاجات مناهضة
للفاشية الى العنف
    * الصين تسعى لتيسير قوانين الاستثمار الأجنبي

    
    السعودية
    * غرامة لمالكي سيارات لسماحهم لنساء بالقيادة
    * سابك تحدد السعر الاسترشادي الأولي لسندات خمسية بالدولار
    * مؤشر البورصة يهبط 0.02% إلى 8002.14 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * ارتفاع إيرادات قناة السويس 1.9% على أساس سنوي في أغسطس
    * توي الألمانية تستأنف الرحلات السياحية لمصر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.27% إلى 5665.44 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * أبوظبي توافق على إنفاق تنموي بقيمة 4.3 مليار دولار
    * الاتحاد العقارية تسعى لنيل الموافقة على رفع سقف الملكية
الأجنبية
    * ديبا تفوز بعقد قيمته 156 مليون دولار من أبوظبي
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.21% إلى 3836.42 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.27% إلى 2723.42 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.06% إلى 7902.65 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -61.33     -0.40%      15273.26 نقطة
ستاندرد اند بورز    -4.65        -0.27%        1692.77
ناسداك              -7.15      -0.19%        3761.09
يوروفرست           -1.25        -0.10%        1256.93
    
نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الخميس)
                +27.96     +0.19%     14648.49
    
    النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.31    -0.30    102.35 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.09    -0.08%   108.23
    
    العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3522-1.3526   دولار
    * الدولار/الين              98.76-98.78     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6078-1.6081   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1332.15-1333.06 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 