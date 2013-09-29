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صباح الخير من رويترز

Sun Sep 29, 2013 5:23am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 29 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * وزير خارجية مصر: المرحلة الانتقالية تنتهي "الربيع القادم"
    * مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على موقع عسكري على الحدود
الجنوبية
    * الارجنتين تقول ان ايران ملتزمة بالتحقيق في تفجير المركز
اليهودي عام 1994

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 15 في هزة تابعة بإقليم باكستاني تعرض لزلزال قوي
    * جيش مالي: مقتل أربعة في تفجير انتحاري بمدينة تمبكتو
    * مسؤول:اسلاميون نيجيريون يقتلون 27 شخصا في هجمات شمال شرق
البلاد
    * ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى في الهند الى 50 شخصا
    * الشرطة:اكثر من 30 شخصا مازالوا مفقودين بعد غرق مركب لاجئين
كانت متجهة لاستراليا
    * امريكا قلقة من اختيار تركيا لنظام صاروخي صيني
    * الهند تنتقد باكستان على هجمات عبر الحدود عشية اجتماع

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.26% إلى 7981.07 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.68% إلى 5704 نقاط في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.06% إلى 3838.81 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.49% إلى 2736.89 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 1.51% إلى 7783.32 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -61.33     -0.40%      15273.26 نقطة
ستاندرد اند بورز    -4.65        -0.27%        1692.77
ناسداك              -7.15      -0.19%        3761.09
يوروفرست           -1.25        -0.10%        1256.93    
نيكي             -39.05     -0.26%     14760.07
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.31    -0.30%   102.35 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.09    -0.08%   108.23
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3522-1.3526   دولار
    * الدولار/الين              98.76-98.78     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6078-1.6081   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1332.15-1333.06 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 