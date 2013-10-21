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صباح الخير من رويترز

Mon Oct 21, 2013 4:42am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 21 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 38 على الأقل في تفجير انتحاري خارج مقهى في بغداد
    * مسلحان يقتلان ثلاثة أشخاص خارج كنيسة بإحدى ضواحي القاهرة
    * قوات الأمن بمصر تطلق الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق
محتجين إسلاميين.
    * رئيس وزراء ليبيا يتهم نائبين برلمانيين بالتورط في عملية
خطفه
    * حماس تقول انها مسؤولة عن نفق تحت الحدود بين غزة واسرائيل
    * متمردون يقتلون 41 شخصا في غارة على تجمعات للرعي في جنوب
السودان
    * الامين العام للجامعة العربية يقول إن محادثات السلام بشأن
سوريا ستجري في 23 نوفمبر.
    * وسائل اعلام: انتحاري يقتل 31 في حماة بسوريا.
    * رئيس وزراء تونس يقول ان حكومته مستعدة للاستقالة خلال ثلاثة
اسابيع
    * الدول العربية تحث السعودية على الحفاظ على مقعدها في مجلس
الامن الدولي.
    * هبوط صافي ربح مصرف قطر الإسلامي 12.4 في المئة في الربع
الثالث.

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 19 شخصا على ايدي اسلاميين في شمال شرق نيجيريا
    * قائد بالقوات الخاصة الافغانية ينضم باسلحته للمتمردين
    * أمريكا تستأنف المساعدات الأمنية لباكستان مع تحسن العلاقات
    * مصدر: جيه.بي مورجان يتوصل لاتفاق مبدئي مع وزارة العدل
الامريكية.
    * مواجهة محتملة بين اكبر حزبين في بنجلادش قد تهدد
الانتخابات.
    * رئيس كولومبيا يقول ان التقدم مع فارك أبطأ مما كان يأمل.
    * تقرير: مصرع عاملين بعدما صدمهما قطار لشركة بارت بالقرب من
سان فرانسيسكو.

    
    السعودية
    * بيانات: صادرات السعودية النفطية ترتفع إلى 7.79 مليون ب/ي
في أغسطس.
    * بترورابغ السعودية تعلن عن إغلاق وحدة تكسير الإيثان بعد
تسرب مياه.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.9% إلى 8133.24 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1% إلى 6049 نقطة في الإغلاق السابق.

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.3% إلى 3830 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 2.8% إلى 2910 نقاط في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 26% في الربع الثالث.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.8% إلى 7906 نقاط في الإغلاق السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +26.45     +0.18%      14802.98 نقطة
ستاندرد اند بورز    +0.95        +0.06%        1656.40
ناسداك            -17.05     -0.46%        3677.77
يوروفرست        -6.56        -0.53%        1224.71

نيكي        (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين)
                  +92.93        +0.64%     14654.47
    
    النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.02    +0.02%   100.83 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.02    +0.02%   109.96
    
    العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3673-1.3675   دولار
    * الدولار/الين              98.01-98.02     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6155-1.6157   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1318.09-1319.31 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 