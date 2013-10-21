الاثنين 21 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 38 على الأقل في تفجير انتحاري خارج مقهى في بغداد * مسلحان يقتلان ثلاثة أشخاص خارج كنيسة بإحدى ضواحي القاهرة * قوات الأمن بمصر تطلق الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق محتجين إسلاميين. * رئيس وزراء ليبيا يتهم نائبين برلمانيين بالتورط في عملية خطفه * حماس تقول انها مسؤولة عن نفق تحت الحدود بين غزة واسرائيل * متمردون يقتلون 41 شخصا في غارة على تجمعات للرعي في جنوب السودان * الامين العام للجامعة العربية يقول إن محادثات السلام بشأن سوريا ستجري في 23 نوفمبر. * وسائل اعلام: انتحاري يقتل 31 في حماة بسوريا. * رئيس وزراء تونس يقول ان حكومته مستعدة للاستقالة خلال ثلاثة اسابيع * الدول العربية تحث السعودية على الحفاظ على مقعدها في مجلس الامن الدولي. * هبوط صافي ربح مصرف قطر الإسلامي 12.4 في المئة في الربع الثالث. أهم الأنباء العالمية * مقتل 19 شخصا على ايدي اسلاميين في شمال شرق نيجيريا * قائد بالقوات الخاصة الافغانية ينضم باسلحته للمتمردين * أمريكا تستأنف المساعدات الأمنية لباكستان مع تحسن العلاقات * مصدر: جيه.بي مورجان يتوصل لاتفاق مبدئي مع وزارة العدل الامريكية. * مواجهة محتملة بين اكبر حزبين في بنجلادش قد تهدد الانتخابات. * رئيس كولومبيا يقول ان التقدم مع فارك أبطأ مما كان يأمل. * تقرير: مصرع عاملين بعدما صدمهما قطار لشركة بارت بالقرب من سان فرانسيسكو. السعودية * بيانات: صادرات السعودية النفطية ترتفع إلى 7.79 مليون ب/ي في أغسطس. * بترورابغ السعودية تعلن عن إغلاق وحدة تكسير الإيثان بعد تسرب مياه. * مؤشر البورصة يرتفع 1.9% إلى 8133.24 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1% إلى 6049 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.3% إلى 3830 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 2.8% إلى 2910 نقاط في الإغلاق السابق. الكويت * أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 26% في الربع الثالث. * مؤشر البورصة يرتفع 1.8% إلى 7906 نقاط في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +26.45 +0.18% 14802.98 نقطة ستاندرد اند بورز +0.95 +0.06% 1656.40 ناسداك -17.05 -0.46% 3677.77 يوروفرست -6.56 -0.53% 1224.71 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين) +92.93 +0.64% 14654.47 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.02 +0.02% 100.83 دولار مزيج برنت (برميل) +0.02 +0.02% 109.96 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3673-1.3675 دولار * الدولار/الين 98.01-98.02 ين * الاسترليني/الدولار 1.6155-1.6157 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1318.09-1319.31 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)