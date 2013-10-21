الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

القاهرة 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء بيع العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الإثنين.

وباع البنك المركزي 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8800 جنيه للدولار مقابل 6.8802 جنيه في العطاء السابق في العاشر من أكتوبر تشرين الأول. وعرض البنك 40 مليون دولار.