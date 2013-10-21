الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي
القاهرة 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء بيع العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الإثنين.
وباع البنك المركزي 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8800 جنيه للدولار مقابل 6.8802 جنيه في العطاء السابق في العاشر من أكتوبر تشرين الأول. وعرض البنك 40 مليون دولار.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. ويسمح البنك للعملة بالارتفاع منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.