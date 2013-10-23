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صباح الخير من رويترز

Wed Oct 23, 2013 3:09am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 23 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مصدر: الامير بندر يقول ان الرياض ستبتعد عن امريكا
    * المعارضة السورية تقاوم دعوة الالتزام بحضور المحادثات
    * مقتل 16 على الاقل في هجمات لانتحاريين ومسلحين في غرب
العراق
    * متمردون أكراد يهددون بمعاودة القتال في تركيا بسبب أحداث
سوريا
    * السودان وجنوب السودان يسعيان لإصلاح العلاقات لمواصلة تدفق
النفط

    
    أهم الأنباء العالمية
    * نمو الوظائف الأمريكية فقد بعض قوته قبل معركة الميزانية
    * أبل تتيح برمجيات ماك مجانا وتكشف النقاب عن آي باد إير
    * نوكيا تطلق أول جهاز كمبيوتر لوحي في دعم لمايكروسوفت
    * جولة جديدة من محادثات العضوية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
الشهر المقبل
    * سلطنة عمان تتولى رعاية مصالح ايران في كندا
    * مقتل ستة جنود في انفجار في موقع تدريب عسكري روسي
    * بريطانيا تسمح باعادة تشغيل حقل غاز في بحر الشمال ذي ملكية
مشتركة مع ايران
    * الاعصار ريموند يضرب جنوب المكسيك بمزيد من الأمطار ولا
تقارير عن أضرار
    * بوتين: خصوم أجانب يستغلون التشدد الاسلامي لاضعاف روسيا
    * استطلاعات: الأمريكيون متشككون بشأن زعمائهم والاقتصاد بعد
أزمة الميزانية

    
    السعودية
    * أرباح ينساب السعودية تقفز 98.5% في الربع/3
    * نمو أرباح الأسمنت السعودية 10% في الربع/3
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.01 في المئة إلى 8142.66 نقطة في
الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مصر تحيل 4 ضباط شرطة للمحاكمة في قضية مقتل معتقلين
إسلاميين
    * مقتل عسكري ومدني في هجوم في سيناء المصرية 
    * ميثانكس الكندية تبيع حصة بقيمة 110 ملايين دولار في مشروع
مصري
    * وزير: مصر تسعى لتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات
712مليون دولار
    * مصر تأمل في استئناف امدادات الغاز من قطر وترى خيارات أخرى
    * مساهمو القلعة المصرية يوافقون على زيادة رأس المال 528
مليون دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.84 في المئة إلى 6201.23 نقطة في
الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * دانة غاز الإماراتية تبدأ إجراءات تحكيم ضد حكومة كردستان
العراق
    * وحدة لدبي القابضة تتوقع بيع حصتين بشركتي اتصالات خلال شهور
قليلة
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.3 في المئة إلى 3861.10 نقطة في الإغلاق
السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.51 في المئة إلى 2923.89 نقطة في الإغلاق
السابق


    الكويت
    * شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي تبيع عقارات بمبلغ 58 مليون
دينار
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.02 في المئة إلى 7871.59 نقطة في
الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +75.46      +0.49%      15467.66 نقطة
ستاندرد اند بورز    +10.01        +0.57%        1754.67
ناسداك            +9.517           +0.24%        3929.566
يوروفرست        +6.97        +0.54%        1288.06

نيكي        (الساعة 0505 جمت اليوم الأربعاء)
                  +26.67        +0.18%     14739.92
    
    النفط (الساعة 0505 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.22    -0.22%   98.08 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.12    -0.11%   109.85
    
    العملات والذهب (الساعة 0505 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3791-1.3792   دولار
    * الدولار/الين              97.83-97.85     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6249-1.6252   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1339.33-1340.08 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال
خليفة)
 