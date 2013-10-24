الخميس 24 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * الحكومة:انقطاع الكهرباء في معظم سوريا بعد هجوم للمعارضة على خط للغاز * سوريا تفرج عن عشر سجينات في اطار اتفاق لتبادل الرهائن * رئيس وزراء تونس يؤكد تعهده بالاستقالة حال الوصول لاتفاق مع المعارضة * مقتل ثمانية من الشرطة ومسلحين اثنين في اشتباكات في تونس * الأنظار تتجه الى بديل عربي لشغل مقعد رفضته السعودية في مجلس الأمن الدولي * صحيفة: صناديق سيادية خليجية قد تشتري حصة في مشروع نووي في بريطانيا أهم الأنباء العالمية * امريكا واسرائيل تختلفان بشأن كيفية حل قضية ايران النووية * كيري: على ايران ان تثبت للعالم ان برنامجها النووي سلمي * ميركل تتصل بأوباما هاتفيا بشأن الشك في مراقبة امريكا لهاتفها المحمول * مقتل جنديين من تشاد في قوات حفظ السلام في هجوم انتحاري في مالي * الصين تعلن عن ثاني إصابة بانفلونزا الطيور هذا الشهر * مقتل 37 إسلاميا في هجمات جوية وبرية في نيجيريا * مراقبون يحتجون على استبعاد 16 مرشحا للرئاسة الافغانية * الأمم المتحدة: انخفاض هجمات القراصنة الصوماليين لأدنى مستوى في 7 سنوات * مصادر: إحالة برلسكوني إلى المحاكمة بتهمة الفساد * توقيع اتفاق بين الصين والهند لتهدئة التوترات في الهيمالايا السعودية * واردات السعودية تنخفض 4.3% في أغسطس والصادرات غير النفطية ترتفع 16.7% * اقتصاديون: التوتر الدبلوماسي الأمريكي السعودي لن يضر بالروابط التجارية * توتال تطرح أول شحنات البنزين من مصفاة سعودية للبيع * السعودية تحذر من المشاركة في حملة تشجيع المرأة على قيادة السيارة * مؤشر البورصة يرتفع 0.09 في المئة إلى 8150.27 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تنفي رغبتها في استيراد الغاز من إسرائيل * الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي * صافي ربح حديد عز المصرية يقفز 269% في النصف الأول * محافظ البنك المركزي المصري ينتقد صندوق النقد الدولي * ضباط الجيش المصري يؤيدون ترشح السيسي للرئاسة * مؤشر البورصة يهبط 0.57 في المئة إلى 6165.96 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤسسة إمارات تلغي مناقصة لشراء وقود طائرات وتشترى عبر مفاوضات خاصة * صافي ربح بنك أبوظبي التجاري يقفز 47% في الربع/3 مع انخفاض المخصصات * محللون: التضخم سيرتفع في الامارات لكنه سيبقى تحت السيطرة * التضخم في أبوظبي عند أعلى مستوى منذ ابريل 2012 * التضخم في دبي يرتفع في سبتمبر لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2009 * أرابتك تفوز بعقد لإكمال فندق في جزيرة نخلة جميرة في دبي * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.32 في المئة إلى 3873.32 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.76 في المئة إلى 2901.74 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الكويت تبدأ بناء مصفاة نفط مع شركاء في فيتنام بتكلفة 9 مليارات دولار * نمو أرباح الأهلي المتحد الكويتي في الربع/3 بدعم إيرادات التشغيل * صافي ربح بنك الكويت الوطني ينخفض 13.2% في تسعة أشهر * مؤشر البورصة يرتفع 0.44 في المئة إلى 7906.46 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -54.46 -0.35% 15413.20 نقطة ستاندرد اند بورز -8.31 -0.47% 1746.36 ناسداك -22.49 -0.57% 3907.07 يوروفرست -8.07 -0.63% 1279.99 نيكي (الساعة 0620 جمت اليوم الخميس) -98.67 -0.68% 14328.48 النفط (الساعة 0620 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.63 +0.65% 97.49 دولار مزيج برنت (برميل) +0.13 +0.12% 107.93 العملات والذهب (الساعة 0620 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3787-1.3789 دولار * الدولار/الين 97.33-97.35 ين * الاسترليني/الدولار 1.6191-1.6195 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1336.65-1335.50 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)