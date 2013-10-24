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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 24, 2013 4:32am GMT
 
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الخميس 24 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الحكومة:انقطاع الكهرباء في معظم سوريا بعد هجوم للمعارضة
على خط للغاز
    * سوريا تفرج عن عشر سجينات في اطار اتفاق لتبادل الرهائن
    * رئيس وزراء تونس يؤكد تعهده بالاستقالة حال الوصول لاتفاق مع
المعارضة
    * مقتل ثمانية من الشرطة ومسلحين اثنين في اشتباكات في تونس
    * الأنظار تتجه الى بديل عربي لشغل مقعد رفضته السعودية في
مجلس الأمن الدولي
    * صحيفة: صناديق سيادية خليجية قد تشتري حصة في مشروع نووي في
بريطانيا

    
    أهم الأنباء العالمية
    * امريكا واسرائيل تختلفان بشأن كيفية حل قضية ايران النووية
    * كيري: على ايران ان تثبت للعالم ان برنامجها النووي سلمي
    * ميركل تتصل بأوباما هاتفيا بشأن الشك في مراقبة امريكا
لهاتفها المحمول
    * مقتل جنديين من تشاد في قوات حفظ السلام في هجوم انتحاري في
مالي
    * الصين تعلن عن ثاني إصابة بانفلونزا الطيور هذا الشهر
    * مقتل 37 إسلاميا في هجمات جوية وبرية في نيجيريا
    * مراقبون يحتجون على استبعاد 16 مرشحا للرئاسة الافغانية
    * الأمم المتحدة: انخفاض هجمات القراصنة الصوماليين لأدنى
مستوى في 7 سنوات 
    * مصادر: إحالة برلسكوني إلى المحاكمة بتهمة الفساد   
    * توقيع اتفاق بين الصين والهند لتهدئة التوترات في الهيمالايا

    السعودية
    * واردات السعودية تنخفض 4.3% في أغسطس والصادرات غير النفطية
ترتفع 16.7% 
    * اقتصاديون: التوتر الدبلوماسي الأمريكي السعودي لن يضر
بالروابط التجارية
    * توتال تطرح أول شحنات البنزين من مصفاة سعودية للبيع
    * السعودية تحذر من المشاركة في حملة تشجيع المرأة على قيادة
السيارة
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.09 في المئة إلى 8150.27 نقطة في
الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مصر تنفي رغبتها في استيراد الغاز من إسرائيل
    * الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي
    * صافي ربح حديد عز المصرية يقفز 269% في النصف الأول
    * محافظ البنك المركزي المصري ينتقد صندوق النقد الدولي
    * ضباط الجيش المصري يؤيدون ترشح السيسي للرئاسة
    * مؤشر البورصة يهبط 0.57 في المئة إلى 6165.96 نقطة في
الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مؤسسة إمارات تلغي مناقصة لشراء وقود طائرات وتشترى عبر
مفاوضات خاصة
    * صافي ربح بنك أبوظبي التجاري يقفز 47% في الربع/3 مع انخفاض
المخصصات
    * محللون: التضخم سيرتفع في الامارات لكنه سيبقى تحت السيطرة
    * التضخم في أبوظبي عند أعلى مستوى منذ ابريل 2012
    * التضخم في دبي يرتفع في سبتمبر لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2009
    * أرابتك تفوز بعقد لإكمال فندق في جزيرة نخلة جميرة في دبي
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.32 في المئة إلى 3873.32 نقطة في
الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.76 في المئة إلى 2901.74 نقطة في الإغلاق
السابق


    الكويت
    * الكويت تبدأ بناء مصفاة نفط مع شركاء في فيتنام بتكلفة 9
مليارات دولار
    * نمو أرباح الأهلي المتحد الكويتي في الربع/3 بدعم إيرادات
التشغيل
    * صافي ربح بنك الكويت الوطني ينخفض 13.2% في تسعة أشهر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.44 في المئة إلى 7906.46 نقطة في
الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -54.46      -0.35%      15413.20 نقطة
ستاندرد اند بورز    -8.31        -0.47%        1746.36
ناسداك            -22.49           -0.57%        3907.07
يوروفرست        -8.07        -0.63%        1279.99

نيكي        (الساعة 0620 جمت اليوم الخميس)
                  -98.67        -0.68%     14328.48
    
    النفط (الساعة 0620 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.63    +0.65%   97.49 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.13    +0.12%   107.93
    
    العملات والذهب (الساعة 0620 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3787-1.3789   دولار
    * الدولار/الين              97.33-97.35     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6191-1.6195   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1336.65-1335.50 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 