الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي وينخفض في السوق السوداء

القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس لكنه انخفض في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8797 جنيه للدولار مقابل 6.8798 جنيه في العطاء السابق أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال تاجر لرويترز إنه يشتري الدولار مقابل 7.11 جنيه ويبيعه مقابل 7.13 جنيه مقارنة مع 7.09 جنيه و7.12 جنيه أمس الأربعاء.