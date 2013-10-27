Wed 9 Aug 2017 | 5:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Sun Oct 27, 2013 4:04am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 27 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الإمارات توقع اتفاقية مساعدات مع مصر بقيمة 9.4 مليار دولار
    * مقاتلون أكراد يسيطرون على موقع حدودي سوري من جماعة إسلامية
    * تركيا والعراق يسعيان لتعاون أكبر بشأن سوريا
    * بدء المحادثات بين الحزب الحاكم والمعارضة في تونس لإنهاء
الأزمة
    * ايران تجري محادثات مع القوى العالمية على مستوى الخبراء
نهاية الشهر
    * دبلوماسيون: لا تأكيدات على وقف ايران تخصيب اليورانيوم
لمستوى اعلى 
    * ماراثون أويل الأمريكية تكافح للخروج من ليبيا مع تصاعد
الاضطرابات

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 14 من حرس الحدود الإيراني واحتجاز3  على الحدود
الباكستانية
    * جيش الكونجو يقول انه يحرز تقدما ضد المتمردين في شرق البلاد
    * تقرير:امريكا تنصتت على هاتف ميركل منذ عام 2002
    * المانيا ترسل مسؤولي مخابرات الى أمريكا لبحث مزاعم ميركل عن
التجسس
    * جورجيا تدخل عهدا جديدا بالانتخابات الرئاسية
    * إنقاذ المئات من المهاجرين قبالة سواحل إيطاليا
    * نيجيريا تقول انها قتلت 74 من جماعة بوكو حرام
    * النحاس يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف من تراجع
الطلب
    * أفريقيا تخسر 50 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية
غير القانونية
    * مصدران: إيطاليا تبدأ عمليات خصخصة بنهاية العام وإيني تتصدر
القائمة
    * تراجع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة في أكتوبر بسبب
إغلاق الحكومة
    * سامسونج تسجل أرباحا قياسية في الربع/3 وتتوقع تباطؤ نمو
الهواتف الذكية

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.25% إلى 8170.75 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.09% إلى 6171.21 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مصدر: شركة الخليج للسكر في دبي تشتري 100 ألف طن من السكر
الخام الهندي
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.24% إلى 3882.45 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.29% إلى 2910.08 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 7954.46 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +61.07     +0.39%      15570.28 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.7        +0.44%        1659.77
ناسداك              +14.40      +0.37%        3943.36
يوروفرست           -1.13        -0.09%        1284.76
نيكي            -398.22     -2.75%     14088.19
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.42    -0.40%   103.68 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.30    -0.27%   108.89
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3605-1.3607   دولار
    * الدولار/الين              97.68-97.73     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6229-1.6233   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1311.54-1312.46 دولار


 (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 