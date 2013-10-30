الأربعاء 30 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * اسرائيل تفرج عن 26 سجينا فلسطينيا * منظمة الصحة تؤكد ظهور شلل الأطفال في شمال شرق سوريا * محكمة مصرية تتنحى عن نظر قضية متهم فيها مرشد الإخوان * وكالة الطاقة الذرية تقول اجتماعها مع ايران بناء جدا * سوريا تشتري السكر الخام استعدادا لاستئناف تشغيل مصنعي تكرير * مستشار: مشروع السكك الحديدية لدول الخليج ينفذ في موعده * الخطوط القطرية تقول انها ستتسلم طائرات ايه350 في الموعد المحدد * عمان تستعين ببنك مسقط لبيع 19% في شركة الاتصالات الحكومية أهم الأنباء العالمية * شرطة الهند تحمل اسلاميين مسؤولية هجوم استهدف زعيما هندوسيا * مصادر: الصين تشتبه في ان حادث تيانانمين هجوم انتحاري * البرازيل تنتج لقاحا للحصبة والحصبة الالمانية للدول الفقيرة * نتائج تفوق التوقعات لتومسون رويترز في الربع/3 ونمو صافي المبيعات السعودية * قمة رويترز-الطيار للسفر تتوقع نموا 25% في 2014 * زيادة طفيفة لصافي ربح المملكة القابضة في الربع/3 * مساهمو السعودي الهولندي يقرون إصدار صكوك لتعزيز رأس المال * مؤشر البورصة يتراجع 1.07% إلى 7972.59 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصدر امني: القبض على عصام العريان القيادي بجماعة الاخوان المسلمين * قمة رويترز-وزير السياحة: توقع بدء تعافي القطاع في يناير * قمة رويترز-هيكل: القلعة تتوقع التحول للربحية قبل 2016 * مؤشر البورصة يرتفع 0.41% إلى 6095.13 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تراجع صافي ربح أبوظبي الوطني 8% في الربع/3 * نمو حركة السفر بمطار دبي 13% على أساس سنوي في سبتمبر * مصادر: جيمس التعليمية تسعى لطرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار * نمو أحجام المناولة لموانئ دبي العالمية 2% في الربع/3 * مؤشر أبوظبي ينزل 0.73% إلى 3856.69 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.84% إلى 2888.40 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * كونا: التضخم السنوي يرتفع إلى 2.9% في سبتمبر * نمو الإقراض المصرفي بأعلى مستوى في 13 شهرا في سبتمبر * مؤشر البورصة يرتفع 0.20% إلى 7954.97 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +111.42 +0.72% 15680.35 نقطة ستاندرد اند بورز +9.84 +0.56% 1771.95 ناسداك +12.21 +0.31% 3952.34 يوروفرست +5.13 +0.40% 1288.06 نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء) +158.32 +1.11% 14484.30 النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.49 -0.50% 97.70 دولار مزيج برنت (برميل) -0.22 -0.20% 108.79 العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3736-1.3739 دولار * الدولار/الين 98.16-98.19 ين * الاسترليني/الدولار 1.6035-1.6039 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1343.60-1344.40 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)