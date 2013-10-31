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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 31, 2013 4:38am GMT
 
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الخميس 31 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الحكومة المصرية تتهم جماعة الاخوان المسلمين برفض المصالحة
    * هجوم انتحاري بمنتجع تونسي واعتقال مهاجم حاول تفجير قبر
بورقيبة
    * الابراهيمي يجتمع مع الأسد مع تعثر جهود عقد محادثات السلام
    * إسرائيل تعلن بناء منازل استيطانية بعد الإفراج عن فلسطينيين
    * الشرطة: انتحاريان يقتلان 11 من أفراد الجيش والشرطة في
العراق
    * سلطنة عمان تعلن عن أول حالة اصابة بالفيروس التاجي

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مسؤولون امريكيون وألمان يحاولون تهدئة التوترات بين بلديهما
    * خطاب: روسنفت الروسية تريد شراء 20% من ميناء نوفوروسيسك
    * تصميم جديد لتويتر يعرض الصور ومقاطع الفيديو مباشرة

  
    السعودية
    * أرباح الخضري تهوى 44% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.41% إلى 8005.49 نقطة في الإغلاق
السابق

    مصر
    * قمة رويترز-صندوق تمبلتون يتطلع لزيادة استثماراته في مصر
    * مصر للألومنيوم تتحول للربحية في الربع/1
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.29% إلى 6173.59 نقطة في الإغلاق
السابق


    الإمارات
    * قمة رويترز-رئيس دائرة أراضي دبي: نطبق إجراءات لتجنب فقاعة
    * الرئيس التنفيذي: أبوظبي الوطني يتوقع نمو القروض 10-15% في
2013
    * دبي القابضة تقول وحدة لها ستسدد سندات بقيمة 750 مليون يورو
    * مصادر: ستانفورد مارين تستعين ببنكين لإدراج أسهم في لندن
    * ارتفاع أرباح تمويل لثلاثة أمثالها في الربع/3
    * مجموعة جميرا تعلن جمع 1.4 مليار دولار من قرض
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.38% إلى 3841.86 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.94% إلى 2915.60 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * قمة رويترز-بنك بوبيان: تحسن كبير في القروض المتعثرة
    * مؤشر البورصة يهبط 0.43% إلى 7920.79 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -61.59      -0.39%      15618.76 نقطة
ستاندرد اند بورز    -8.64        -0.49%        1763.31
ناسداك              -21.72      -0.55%        3930.62
يوروفرست           -0.49        -0.04%        1287.57
    
نيكي  (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
                    -36.50     -0.25%     14465.85
    
    النفط   (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.23    -0.24%   96.54 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.29    -0.26%   109.57
    
    العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3709-1.3711   دولار
    * الدولار/الين              98.42-98.46     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6017-1.6021   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1338.76-1339.53 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 