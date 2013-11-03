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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 3, 2013 4:00am GMT
 
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الأحد 3 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * ارتفاع عدد قتلى اشتباكات طائفية في شمال اليمن إلى 55
    * اندلاع حريق في سجن سعودي وأنباء عن أعمال شغب وإطلاق نار

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مسلحون يقتلون صحفيين فرنسيين بعد خطفهما في شمال مالي
    * النيجر تعتقل 150 مهاجرا في حملة بعد مقتل عشرات المهاجرين
    * حركة طالبان الباكستانية تدفن محسود وتتوعد بتفجيرات ثأرية
    * باكستان تستدعي السفير الامريكي للاحتجاج على مقتل زعيم
طالبان
    * مدع:المتهم باطلاق النار في مطار لوس انجليس قد يواجه عقوبة
الاعدام

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 8044.47 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.13% إلى 6181.86 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.1% إلى 3845.72 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.23% إلى 2922.18 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.32% إلى 7946.39 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +61.07     +0.39%      15570.28 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.7        +0.44%        1659.77
ناسداك              +14.40      +0.37%        3943.36
يوروفرست           -1.13        -0.09%        1284.76
نيكي            -126.37     -0.88%     14201.57
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.42    -0.40%   103.68 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.30    -0.27%   108.89
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3605-1.3607   دولار
    * الدولار/الين              97.68-97.73     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6229-1.6233   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1311.54-1312.46 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 