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ارتفاع طفيف للجنيه المصري في السوق الرسمية

Mon Nov 4, 2013 1:36pm GMT
 
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القاهرة 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - شهد الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار اليوم الاثنين في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة وفي السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8791 جنيه للدولار مقابل 6.8793 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك للبيع 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء عرض متعامل شراء الدولار مقابل 7.11 جنيه وبيعه مقابل 7.13 جنيه مقارنة مع 7.11 جنيه و7.12 جنيه على الترتيب يوم الخميس.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 