الجنيه المصري يرتفع في السوق الرسمية

القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8789 جنيه للدولار مقابل 6.8791 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.