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الجنيه المصري يرتفع في السوق الرسمية

Wed Nov 6, 2013 10:42am GMT
 
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القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8789 جنيه للدولار مقابل 6.8791 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 