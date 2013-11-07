الخميس 7 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * كيري يحث اسرائيل على تقييد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية * نتنياهو: المفاوضات مع الفلسطينيين فشلت في تحقيق أي تقدم حقيقي * وكالة: مقتل ثمانية في انفجار قنبلة في دمشق * جماعة الإخوان المسلمين في مصر تخسر الاستشكال المقدم ضد حظرها * ليبرمان يعود الى الحكومة الاسرائيلية بعد تبرئته * مصدر: رأس غاز القطرية تغلق خط إنتاج لإجراء أعمال صيانة أهم الأنباء العالمية * لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على قانون تمويل المخابرات * البنك الدولي يجمع 165 مليون دولار في اول اصدار من "سندات النساء" * تويوتا بصدد أرباح قياسية مع تحسن المبيعات الأمريكية * ارتفاع مبيعات مرسيدس بنز 15.3% في أكتوبر إلى مستوى جديد السعودية * حصري-مصدران: مجموعتان طبيتان تعتزمان طرح أسهم في البورصة * مرتبون: سابك تختار بنوكا لترتيب إصدار سندات محتمل * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 8188.46 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بالم هيلز تتوقع مضاعفة إيراداتها في 2014 * مؤشر البورصة يرتفع 2.38% إلى 6370.63 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تسارع نمو اقتصاد دبي إلى 4.9% على أساس سنوي في النصف/1 * فلاي دبي تقترض 228 مليون دولار لتمويل شراء 6 طائرات * رئيس الإمارات للألمنيوم: الإنتاج 1.3 مليون طن منتصف 2014 * نمو الإقراض المصرفي في أغسطس بأعلى مستوى منذ 2010 * مؤشر أبوظبي يهبط 0.21% إلى 3845.36 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يستقر عند 2902.51 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 7918.74 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +127.63 +0.82% 15745.85 نقطة ستاندرد اند بورز +7.46 +0.42% 1770.43 ناسداك +7.92 +0.20% 3931.95 يوروفرست +5.00 +0.39% 1296.58 نيكي (الساعة 0445 جمت اليوم الخميس) -49.23 -0.34% 14288.08 النفط (الساعة 0445 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.06 +0.06% 94.86 دولار مزيج برنت (برميل) -0.16 -0.15% 105.08 العملات والذهب (الساعة 0445 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3517-1.3519 دولار * الدولار/الين 98.60-98.65 ين * الاسترليني/الدولار 1.6079-1.6082 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1315.21-1315.98 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)