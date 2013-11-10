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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 10, 2013 4:05am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 10 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقاتلو المعارضة في سوريا يستعيدون السيطرة على قاعدة عسكرية
قرب مطار حلب
    * مقتل شرطيين في بنغازي بعد تعهد الجيش باستعادة النظام
    * الشرطة السعودية تشتبك مع عمال أجانب بالرياض مع بدء حملة
أمنية
    * كيري:القوى العالمية الست اقرب الان للتوصل لاتفاق نووي مع
ايران
    * ايران تقول انها تأمل بالتوصل لاتفاق نووي خلال الاجتماع
المقبل
    * 

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الفلبين تقدر ان مالايقل عن عشرة الاف شخص قتلوا في الاعصار
هايان
    * زلزال بقوة 5.5 يهز منطقة طوكيو
    * الجيش النيجيري يشتبك مع مقاتلين من جماعة بوكو حرام ومقتل
سبعة
    * رئيس مالي يعزل قائد الجيش المرتبط بقادة الانقلاب

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.91% إلى 8262.79 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.71% إلى 6415.82 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.17% إلى 3851.81 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.14% إلى 2898.43 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.26% إلى 7939.51 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +61.07     +0.39%      15570.28 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.7        +0.44%        1659.77
ناسداك              +14.40      +0.37%        3943.36
يوروفرست           -1.13        -0.09%        1284.76
نيكي            -141.64     -1.00%     14086.80
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.42    -0.40%   103.68 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.30    -0.27%   108.89
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3605-1.3607   دولار
    * الدولار/الين              97.68-97.73     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6229-1.6233   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1311.54-1312.46 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 