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صباح الخير من رويترز

Mon Nov 11, 2013 4:41am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 11 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * وكالة: مقتل نائب وزير الصناعة الإيراني بالرصاص في طهران
    * الجيش السوري يستعيد قاعدة عسكرية شمال البلاد بعد قتال شرس
    * المعارضة السورية توافق على المشاركة في محادثات السلام
بجنيف
    * الإئتلاف الوطني السوري يريد دعم مقاتلي المعارضة لمحادثات
جنيف
    * مقتل جنديين مصريين قرب الاسماعيلية
    * اليمن يحاكم تسعة اشخاص بتهمة التآمر لاغتيال الرئيس
    * عمان تعلن وفاة أول  حالة مسجلة بفيروس كورونا في المستشفى
    * عائلة عرفات تدعو لنقل ملف وفاته الى الامم المتحدة
    * هيج: "فرصة جيدة" للتوصل لاتفاق نووي مع إيران قريبا
    * حساب على تويتر مرتبط بخامنئي ينتقد فرنسا
    * وزير: السودان ينوي طرح 5 رقع نفطية في ديسمبر
    * بنك مسقط يعتزم التخارج من حصة 45.7% في شركة هندية

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الكونجو ومتمردو حركة 32 مارس يوقعون على اتفاقية سلام
    * الحكومة اليونانية تنجو من اقتراع على سحب الثقة
    * رئيس الوزراء الهندي لن يشارك بقمة الكومنولث في سريلانكا
    * انهيار العملية الديمقراطية في المالديف جديد وسط مشاحنات
سياسية
    * عضوان في أوبك: سوق النفط والأسعار مستقرة

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.18% إلى 8248.16 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * التضخم يرتفع إلى 10.4% في أكتوبر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.93% إلى 6356.42 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * طاقة تبيع حصتها في خط أنابيب هولندي مقابل 240 مليون دولار
    * تباطؤ طفيف للإقراض المصرفي في سبتمبر
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.14% إلى 3846.47 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.17% إلى 2903.30 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * أرباح المركز المالي تقفز 33% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.52% إلى 7980.40 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +61.07     +0.39%      15570.28 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.7        +0.44%        1659.77
ناسداك              +14.40      +0.37%        3943.36
يوروفرست        -1.13        -0.09%        1284.76
    
نيكي (الساعة 0434 جمت اليوم الاثنين)
                +175.97     +1.25%     14262.77
    
    النفط (الساعة 0434 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.13    +0.14%   94.73 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.43    +0.41%   105.55
    
    العملات والذهب (الساعة 0434 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3362-1.3364   دولار
    * الدولار/الين              98.99-99.03     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6013-1.6015   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1286.70-1287.50 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 