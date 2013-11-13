الاربعاء 13 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * قوات الاسد تحقق تقدما في حلب بدعم من ميليشيات شيعية اجنبية * المعارضة السورية تشكل حكومة لادارة المناطق التي تسيطر عليها * البيت الابيض يقول ان القوى العالمية متحدة في محادثات ايران * كيري يقول ان فرض عقوبات اضافية على ايران الان سيكون خطأ * السعودية ترفض رسميا مقعدا في مجلس الامن وتفتح الطريق امام انضمام الاردن * مقتل شيخ لبناني موال لحزب الله في إطلاق نار بمدينة طرابلس * شرطة تونس تقتل مسلحا وتعتقل اخرين بعد مواجهات بجنوب البلاد * وزير خارجية ايران يحمل الغرب مسؤولية فشل المحادثات النووية * صندوق النقد: عجز محتمل بميزانيات مصدري النفط العرب في 2016 * رئيس مجلس إدارة ليدز يونايتد يشتري حصة في بيت التمويل الخليجي أهم الأنباء العالمية * أمريكا وبريطانيا ترسلان سفنا حربية لدعم جهود الإغاثة بالفلبين * مقتل 29 شخصا في تصادم حافلة وشاحنة في جنوب افريقيا * ابن رئيس أنجولا ينفي سعيه لرئاسة البلاد * إنتاج نفط أوبك يظل أعلى من الطلب المتوقع في 2014 * وكالة الطاقة: أمريكا ستصبح أكبر منتج للنفط بحلول 2016 * فودافون تستثمر 7 مليارات استرليني مع تراجع الإيرادات السعودية * مصادر: السعودية تبقي شحنات ديسمبر من الخام لآسيا دون تغيير * مؤشر البورصة يرتفع 0.71% إلى 8329.48 نقطة في الإغلاق السابق مصر * صندوق النقد يبدي استعداده لمساعدة مصر عند الحاجة * مؤشر البورصة يرتفع 0.18% إلى 6335.05 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دبي تسعى لإطلاق مركز لحوكمة الشركات وفق الشريعة العام المقبل * صندوق النقد يحذر دبي من فقاعة عقارية * أدنوك: طرح مزيج جديد للخام الإماراتي بحلول يوليو 2014 * أبوظبي التجاري يسعر سندات قيمتها 500 مليون دولار * صافي ربح طيران الإمارات دون تغير يذكر في النصف/1 * مؤسسة جيمس التعليمية تعلن السعر الاسترشادي لصكوكها الأولى * مؤشر أبوظبي يهبط 0.78% إلى 3781.94 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.78% إلى 2800.69 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.18% إلى 7943.34 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -32.43 -0.21% 15750.67 نقطة ستاندرد اند بورز -4.20 -0.24% 1767.69 ناسداك +0.13 0.0% 3919.92 يوروفرست -7.60 -0.59% 1290.92 نيكي (الساعة 0620 جمت اليوم الأربعاء) -52.19 -0.36% 14536.49 النفط (الساعة 0620 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.10 +0.11% 93.14 دولار مزيج برنت (برميل) +0.25 +0.24% 106.06 العملات والذهب (الساعة 0620 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3445-1.3447 دولار * الدولار/الين 99.43-99.48 ين * الاسترليني/الدولار 1.5888-1.5891 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1270.21-1270.88 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)