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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 13, 2013 4:25am GMT
 
[-] نص [+] 

الاربعاء 13 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * قوات الاسد تحقق تقدما في حلب بدعم من ميليشيات شيعية اجنبية
    * المعارضة السورية تشكل حكومة لادارة المناطق التي تسيطر
عليها
    * البيت الابيض يقول ان القوى العالمية متحدة في محادثات ايران
    * كيري يقول ان فرض عقوبات اضافية على ايران الان سيكون خطأ
    * السعودية ترفض رسميا مقعدا في مجلس الامن وتفتح الطريق امام
انضمام الاردن
    * مقتل شيخ لبناني موال لحزب الله في إطلاق نار بمدينة طرابلس
    * شرطة تونس تقتل مسلحا وتعتقل اخرين بعد مواجهات بجنوب البلاد
    * وزير خارجية ايران يحمل الغرب مسؤولية فشل المحادثات النووية
    * صندوق النقد: عجز محتمل بميزانيات مصدري النفط العرب في 2016
    * رئيس مجلس إدارة ليدز يونايتد يشتري حصة في بيت التمويل
الخليجي

    
    أهم الأنباء العالمية
    * أمريكا وبريطانيا ترسلان سفنا حربية لدعم جهود الإغاثة
بالفلبين
    * مقتل 29 شخصا في تصادم حافلة وشاحنة في جنوب افريقيا
    * ابن رئيس أنجولا ينفي سعيه لرئاسة البلاد
    * إنتاج نفط أوبك يظل أعلى من الطلب المتوقع في 2014
    * وكالة الطاقة: أمريكا ستصبح أكبر منتج للنفط بحلول 2016
    * فودافون تستثمر 7 مليارات استرليني مع تراجع الإيرادات

    
    السعودية
    * مصادر: السعودية تبقي شحنات ديسمبر من الخام لآسيا دون تغيير
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.71% إلى 8329.48 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * صندوق النقد يبدي استعداده لمساعدة مصر عند الحاجة
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.18% إلى 6335.05 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * دبي تسعى لإطلاق مركز لحوكمة الشركات وفق الشريعة العام
المقبل
    * صندوق النقد يحذر دبي من فقاعة عقارية
    * أدنوك: طرح مزيج جديد للخام الإماراتي بحلول يوليو 2014
    * أبوظبي التجاري يسعر سندات قيمتها 500 مليون دولار
    * صافي ربح طيران الإمارات دون تغير يذكر في النصف/1
    * مؤسسة جيمس التعليمية تعلن السعر الاسترشادي لصكوكها الأولى
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.78% إلى 3781.94 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.78% إلى 2800.69 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.18% إلى 7943.34 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -32.43     -0.21%      15750.67 نقطة
ستاندرد اند بورز    -4.20       -0.24%        1767.69
ناسداك              +0.13         0.0%        3919.92
يوروفرست        -7.60        -0.59%        1290.92
    
نيكي (الساعة 0620 جمت اليوم الأربعاء)
                -52.19     -0.36%     14536.49
    
    النفط (الساعة 0620 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.10    +0.11%   93.14 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.25    +0.24%   106.06
    
    العملات والذهب (الساعة 0620 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3445-1.3447   دولار
    * الدولار/الين              99.43-99.48     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5888-1.5891   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1270.21-1270.88 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 