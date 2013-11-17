الأحد 17 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * اشتباكات بين ميليشيات عند نقطة تفتيش ورئيس وزراء ليبيا يدعو للهدوء * مؤيدو الرئيس المصري المعزول مرسي يدعون الي حوار سياسي * لافروف:ايران والقوى العالمية على وشك التوصل لاتفاق نووي * اسرائيل تتطلع لاسكات شاهد في قضية بالولايات المتحدة لمكافحة الارهاب * أهم الأنباء العالمية * الجيش النيجيري: مقتل 29 إسلاميا في معركتين * المحكمة العليا في غينيا ترفض كل الطعون في الانتخابات البرلمانية * مرشح الحرس القديم يفوز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في المالديف * انتخابات للرئاسة في تشيلي والرئيسة السابقة باشيليت تتصدر قائمة المرشحين للفوز * نجاة مرشح للرئاسة في هندوراس من حادث تحطم طائرته الهليكوبتر * النيجر تلقي القبض على 30 شخصا في حملة ضد مهربي المهاجرين عبر الصحراء * نيجيريا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد التفوق على اثيوبيا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.23% إلى 8317.16 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير التموين: مخزون القمح في مصر يكفي البلاد حتى الخامس من مارس * مؤشر البورصة يهبط 0.40% إلى 6227.92 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصادر: الاتحاد للطيران تجري محادثات لشراء حوالي 75 طائرة إيرباص * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.25% إلى 3794.61 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.39% إلى 2824.88 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.16% إلى 7903.74 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +‭‭‭85.48‬‬‬ +0.54% 15961.70 نقطة ستاندرد اند بورز +7.65 +0.42% 1798.18 ناسداك +13.23 +0.33% 3985.97 يوروفرست +3.58 +0.28% 1297.85 نيكي +289.51 +1.95% 15165.92 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.09 +0.10% 93.84 دولار مزيج برنت (برميل) +0.22 +0.20% 108.50 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3495-1.3499 دولار * الدولار/الين 100.16-100.21 ين * الاسترليني/الدولار 1.6120-1.6125 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1289.66-1290.60 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)