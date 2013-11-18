الاثنين 18 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مصدر: مقتل 24 في حادث تصادم قطار بسيارتين في مصر * وكالة: اغتيال مسؤول ملف الإخوان بقطاع الأمن الوطني المصري * جماعة مراقبة: مقتل 31 جنديا سوريا في انفجار قنبلة قرب دمشق * وفاة قائد بارز لقوات المعارضة السورية متأثرا بجروح اصيب بها في هجوم في وقت سابق * مصادر: خطف نائب رئيس المخابرات الليبية. * قادة طرابلس يدعون الى احتجاجات مناهضة للميليشيات. * نتنياهو: كيري سيزور إسرائيل الجمعة لمناقشة اتفاق إيران. * سيول في العاصمة السعودية وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات. * مسؤول تجارة سوري: بنك يوباف في فرنسا يرفع الحظر عن أرصدة سورية مجمدة لشراء أغذية. * شركات الطيران الخليجية تبرم صفقات بأكثر من 150 مليار دولار في معرض دبي. * الخطوط القطرية تطلب شراء 5 طائرات شحن إيرباص. أهم الأنباء العالمية * تحطم طائرة بوينج اثناء هبوطها في كازان الروسية ومقتل 50 شخصا * مقتل خمسة في اجتياح عاصفة قوية للغرب الاوسط الامريكي * الكاميرون تقول ان جيشها صد هجوما من جمهورية افريقيا الوسطى * لافروف: إيران والقوى العالمية على وشك التوصل لاتفاق نووي. * الاليزيه: اطلاق سراح رهينة فرنسي في نيجيريا. * تراجع شعبية الرئيس الفرنسي أولوند في استطلاع ايفوب. * طائرات أمريكية تسقط مساعدات إغاثة لقرويين جوعى في الفلبين. * مقتل 28 وفقد تسعة في فيضانات فيتنام . * تأمين مراكز الاقتراع بشمال كوسوفو لانجاح انتخابات محلية مهمة. * مسؤولون:الرئيسة السابقة باشيليت تتقدم في انتخابات تشيلي السعودية * دار الأركان السعودية تعقد اجتماعات مع مستثمرين لبيع صكوك. * مؤشر البورصة يرتفع 0.8% إلى 8383.8 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * وزير التموين: مخزون القمح في مصر يكفي البلاد حتى الخامس من مارس. * تباين عوائد أذون الخزانة المصرية في عطاء الأحد. * ارتفاع صافي الربح غير المدقق للشرقية للدخان المصرية 11.4% للعام بأكمله. * مؤشر البورصة يرتفع 0.76% إلى 6275.5 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * رئيس طيران الامارات يتوقع إصدار سندات لتمويل جزء كبير من مشتريات الطائرات. * ايرباص ومبادلة الإماراتية تقتربان من اتفاق لإنتاج مكونات طائرات. * الاتحاد للطيران الاماراتية تشتري حصة 33.3% في شركة داروين السويسرية. * التضخم السنوي في الإمارات 1.3% في أكتوبر للشهر الخامس على التوالي. * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.14% إلى 3789.39 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يتراجع 0.42% إلى 2813.08 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يصعد 0.12% إلى 7913.09 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +‭‭‭‭‭‭85.48‬‬‬‬‬‬ +0.54% 15961.70 نقطة ستاندرد اند بورز +7.65 +0.42% 1798.18 ناسداك +13.23 +0.33% 3985.97 يوروفرست +3.58 +0.28% 1297.85 نيكي (الساعة 0402 جمت اليوم الاثنين) +23.88 +0.16% 15189.80 النفط (الساعة 0402 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.23 -0.25% 93.61 دولار مزيج برنت (برميل) -0.21 -0.19% 108.29 العملات والذهب (الساعة 0402 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3491-1.3494 دولار * الدولار/الين 100.13-100.18 ين * الاسترليني/الدولار 1.6124-1.6128 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1287.24-1288.46 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)