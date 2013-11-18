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صباح الخير من رويترز

Mon Nov 18, 2013 4:11am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 18 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مصدر: مقتل 24 في حادث تصادم قطار بسيارتين في مصر
    * وكالة: اغتيال مسؤول ملف الإخوان بقطاع الأمن الوطني المصري
    * جماعة مراقبة: مقتل 31 جنديا سوريا في انفجار قنبلة قرب دمشق
    * وفاة قائد بارز لقوات المعارضة السورية متأثرا بجروح اصيب
بها في هجوم في وقت سابق
    * مصادر: خطف نائب رئيس المخابرات الليبية.
    * قادة طرابلس يدعون الى احتجاجات مناهضة للميليشيات.
    * نتنياهو: كيري سيزور إسرائيل الجمعة لمناقشة اتفاق إيران.
    * سيول في العاصمة السعودية وتعليق الدراسة في المدارس
والجامعات.
    * مسؤول تجارة سوري: بنك يوباف في فرنسا يرفع الحظر عن أرصدة
سورية مجمدة لشراء أغذية.
    * شركات الطيران الخليجية تبرم صفقات بأكثر من 150 مليار دولار
في معرض دبي.
    * الخطوط القطرية تطلب شراء 5 طائرات شحن إيرباص.

    أهم الأنباء العالمية
    * تحطم طائرة بوينج اثناء هبوطها في كازان الروسية ومقتل 50
شخصا
    * مقتل خمسة في اجتياح عاصفة قوية للغرب الاوسط الامريكي
    * الكاميرون تقول ان جيشها صد هجوما من جمهورية افريقيا الوسطى
    * لافروف: إيران والقوى العالمية على وشك التوصل لاتفاق نووي.
    * الاليزيه: اطلاق سراح رهينة فرنسي في نيجيريا.
    * تراجع شعبية الرئيس الفرنسي أولوند في استطلاع ايفوب.
    * طائرات أمريكية تسقط مساعدات إغاثة لقرويين جوعى في الفلبين.
    * مقتل 28 وفقد تسعة في فيضانات فيتنام .
    * تأمين مراكز الاقتراع بشمال كوسوفو لانجاح انتخابات محلية
مهمة.
    * مسؤولون:الرئيسة السابقة باشيليت تتقدم في انتخابات تشيلي

    
    السعودية
    * دار الأركان السعودية تعقد اجتماعات مع مستثمرين لبيع صكوك.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.8% إلى 8383.8 نقطة في الإغلاق السابق.

    
    مصر
    * وزير التموين: مخزون القمح في مصر يكفي البلاد حتى الخامس من
مارس.
    * تباين عوائد أذون الخزانة المصرية في عطاء الأحد.
    * ارتفاع صافي الربح غير المدقق للشرقية للدخان المصرية 11.4%
للعام بأكمله.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.76% إلى 6275.5 نقطة في الإغلاق
السابق. 

    
    الإمارات
    * رئيس طيران الامارات يتوقع إصدار سندات لتمويل جزء كبير من
مشتريات الطائرات.
    * ايرباص ومبادلة الإماراتية تقتربان من اتفاق لإنتاج مكونات
طائرات.
    * الاتحاد للطيران الاماراتية تشتري حصة 33.3% في شركة داروين
السويسرية.
    * التضخم السنوي في الإمارات 1.3% في أكتوبر للشهر الخامس على
التوالي.
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.14% إلى 3789.39 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يتراجع 0.42% إلى 2813.08 نقطة في الإغلاق السابق.

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يصعد 0.12% إلى 7913.09 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +‭‭‭‭‭‭85.48‬‬‬‬‬‬     +0.54%      15961.70 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.65        +0.42%        1798.18
ناسداك              +13.23      +0.33%        3985.97
يوروفرست           +3.58        +0.28%        1297.85

 نيكي (الساعة 0402 جمت اليوم الاثنين)            
                      +23.88     +0.16%     15189.80
    
    النفط (الساعة 0402 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.23    -0.25%   93.61 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.21    -0.19%   108.29
    
    العملات والذهب (الساعة 0402 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3491-1.3494   دولار
    * الدولار/الين           100.13-100.18   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6124-1.6128   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1287.24-1288.46 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 