الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

وقال البنك المركزي إنه باع 39.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8782 جنيه للدولار مقابل 6.8784 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس الماضي.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك 20 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة منذ الانتفاضة الشعبية في مصر أوائل 2011 والتي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)