الثلاثاء 19 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الاردن يسعى لشغل مقعد مجلس الامن بعد رفض السعودية * الرئيس الفرنسي يزور الضفة ويحث اسرائيل على وقف البناء الاستيطاني * اسرائيل تحتجز سرا مشتبها به من القاعدة منذ ثلاث سنوات * انسحاب ميليشيا ليبية من طرابلس بعد اشتباكات * منظمة العفو الدولية: "استغلال العمال" في قطر يثير القلق * بعد صفقات طائرات ضخمة.. إيرباص وبوينج توقعان عقودا لشراء مكونات من الخليج * شركة طيران ليبية جديدة تطلب 7 طائرات من ايرباص أهم الأنباء العالمية * كيري : لا يوجد توقعات محددة قبل المحادثات النووية مع ايران * بوتين للرئيس الإيراني: هناك فرصة لانهاء النزاع النووي * مقتل ستة في عاصفة قوية اجتاحت الغرب الاوسط الامريكي * اندونيسيا تحذر من تدهور العلاقات مع استراليا بعد تسرب تقارير تجسس * مهاجم يفتح النار على مقر صحيفة في باريس * حكومة جنوب إفريقيا: حالة مانديلا الصحية مستقرة ولكن خطيرة السعودية * السعودية ربما تتغلب على الاعتماد المفرط على النفط في توليد الكهرباء * السوق المالية السعودية تقر قواعد للشركات الخاسرة وتعمل بها بدءا من يوليو * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 8407.88 نقطة في الإغلاق السابق مصر * حصري-مصر تتوقع الاكتفاء الذاتي من القمح لبرنامج الدعم بحلول 2019 * مصر تطلب شراء قمح للشحن في 11-20 ديسمبر * البنك المركزي : مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 681.2 مليون يورو * جنرال اليكتريك توفر دعما ماليا وفنيا لمشروع ضخم لتكسير النفتا في مصر * مصر تطرح كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس خلال شهر ونصف * ألف محتج يدخلون ميدان التحرير بالقاهرة ويهتفون ضد الجيش والشرطة * مؤشر البورصة يرتفع 1.05% إلى 6341.28 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دبي للاستثمار تسعى لجمع 300 مليون دولار من اصدار صكوك بنهاية العام * سلطة دبي للخدمات المالية تقاضي دويتشه بنك لرفضه الإفصاح عن معلومات * المركزي الإماراتي يعمم لوائح انكشاف البنوك على الديون * محافظ المركزي الاماراتي: يجب التعجيل باصدار قانون الدين العام * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.11% إلى 3831.29 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.53% إلى 2856.19 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.56% إلى 7868.93 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +14.32 +0.09% 15976.02 نقطة ستاندرد اند بورز -6.65 -0.37% 1791.53 ناسداك -36.90 -0.93% 3949.07 يوروفرست +6.4 +0.49% 1304.25 نيكي (الساعة 0554 جمت اليوم الثلاثاء) -68.88 -0.45% 15096.29 النفط (الساعة 0554 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.14 -0.15% 92.89 دولار مزيج برنت (برميل) -0.50 -0.46% 107.97 العملات والذهب (الساعة 0402 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3506-1.3508 دولار * الدولار/الين 99.82-99.85 ين * الاسترليني/الدولار 1.6101-1.6104 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1273.51-1274.56 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)