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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 20, 2013 4:38am GMT
 
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الأربعاء 20 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 23 شخصا في تفجيرين انتحاريين قرب السفارة الإيرانية في
بيروت
    * كتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها عن
هجوم بيروت
    * الوكالة السورية للأنباء: الجيش يحكم سيطرته على بلدة قارة
    * ليبيا تستأنف تصدير النفط من مرفأ مليتة
    * جازبروم نفت الروسية تؤجل تدشين حقل في العراق
    * شركة ريثيون تقول انها في محادثات نهائية لبيع قطر صواريخ
باتريوت 
    * بومباردييه توقع صفقة لبيع 5 طائرات للخطوط الجوية العراقية
    * الخطوط الجزائرية تطلب شراء 3 طائرات ركاب من ايرباص
    * الامارات والكويت تحكمان بالسجن على اثنين من مستخدمي تويتر 
    * بورصة قطر تلغي تداولات اليوم بعد خلل فني
    * مشروع مشترك لرسملة يدشن صندوقا إسلاميا لتمويل التجارة

    أهم الأنباء العالمية
    * اوباما يحث الكونجرس على عدم تشديد العقوبات على ايران
    * ايران تقول ان الطريق مفتوح امام التوصل الى حل للنزاع
النووي
    * ايطاليا تعلن حالة الطواريء في سردينيا بعد مقتل 17 شخصا في
اعصار
    * امريكا تنفي التوصل لنص نهائي لاتفاق امني مع افغانستان
    * تقرير: أمريكا تتبعت 33 مليون مكالمة هاتفية في النرويج
    * شرطة كندا تفجر لفافة مريبة في وسط تورونتو وتعتقل شخصين
    * مساهمو نوكيا يوافقون على بيع أنشطة أجهزة الهاتف المحمول
لمايكروسوفت
    * قتيلان في انفجار بمصفاة توتال في بلجيكا

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.57% إلى 8359.59 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * الشرطة المصرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في
التحرير
    * مصر تشتري 120 الف طن من القمح الروسي
    * مصر تمنح رخصا لتصدير 102 ألف طن من الأرز الأبيض
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.04% إلى 6407.10 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مبادلة الإماراتية تقدم خدمات صيانة لمحركات رولز رويس
    * مقابلة-طيران الامارات كانت مستعدة لشراء 10 طائرات ايه-380
إضافة إلى الخمسين
    * مصادر: الدار العقارية بأبوظبي تختار بنوكا لترتيب صكوك
قياسية
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.19% إلى 3823.90 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.02% إلى 2855.63 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * الكويت تقدم لأفريقيا ملياري دولار من القروض والاستثمارات
في افتتاح القمة العربية الافريقية
    * البورصة مغلقة في عطلة عامة

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -9.12      -0.06%      15966.90 نقطة
ستاندرد اند بورز    -3.67        -0.20%        1787.86
ناسداك              -17.51      -0.44%        3931.55
يوروفرست           -8.43        -0.65%        1295.82

 نيكي (الساعة 0630 جمت اليوم الأربعاء)            
                      +5.67     +0.04%     15132.23
    
    النفط (الساعة 0630 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.26    +0.28%   93.60 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.22    +0.21%   107.14
    
    العملات والذهب (الساعة 0630 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3553-1.3555   دولار
    * الدولار/الين           100.02-100.04   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6114-1.6117   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1274.96-1275.33 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 