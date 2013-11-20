ارتفاع طفيف للجنيه المصري أمام الدولار في مزاد البنك المركزي

القاهرة 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجل الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار اليوم الأربعاء في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.2 مليون دولار للبنوك في العطاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.8781 جنيه للدولار مقابل 6.8782 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه. واستنزف البنك 20 مليار دولار على الأقل من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة التي شهدتها مصر في 2011 وما نتج عنها من تضرر إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.