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صباح الخير من رويترز

Thu Nov 21, 2013 4:07am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 21 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * امريكا: التوصل لاتفاق نووي مع ايران هذا الاسبوع "صعب جدا"
    * حزب الله يدعو الي الهدوء بعد تفجير قرب السفارة الايرانية
ببيروت
    * نتنياهو يزور روسيا للحشد ضد اتفاق مع ايران
    * بوتين متفائل بشان المحادثات النووية مع ايران 
    * مقتل 23 شخصا في تفجيرات ببغداد
    * مقتل 10 جنود مصريين في تفجير سيارة ملغومة بسيناء
    * إسرائيل: نظام (مقلاع داود) الصاروخي يجتاز اختبارا جديدا
    * البنك المركزي: ليبيا تسعى لإصدار ثلاث رخص لبنوك إسلامية في
2014

    أهم الأنباء العالمية
    * امريكا وافغانستان تتوصلان لصيغة نهائية للاتفاقية الامنية 
    * خامنئي: ايران لن تتراجع "قيد أنملة" عن حقوقها النووية
    * اندونيسيا توقف التعاون مع استراليا بعد أنباء التنصت على
مسؤولين
    * المحكمة العليا في اليابان تقول ان انتخابات 2012 غير
دستورية

    
    السعودية
    * السعودية ترحب بطفرة النفط الصخري الأمريكي ولا ترى حاجة
لخفض الإنتاج
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.27% إلى 8337.32 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * هبوط أعداد السائحين في مصر 70% في سبتمبر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.41% إلى 6497.56 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.41% إلى 3839.45 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.14% إلى 2888.24 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.10% إلى 7876.51 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -66.21     -0.41%      15900.82 نقطة
ستاندرد اند بورز    -6.50        -0.36%        1781.37
ناسداك              -10.28      -0.26%        3921.27
يوروفرست           +1.56        +0.12%        1297.38

 نيكي (الساعة 0602     جمت اليوم الخميس)            
                      +216.33     +1.43%     15292.41
    
    النفط (الساعة  0602   اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.20    -0.21%   93.65 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.29    -0.27%   107.77
    
    العملات والذهب (الساعة   0602   جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3421-1.3425   دولار
    * الدولار/الين           100.41-100.42   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6082-1.6086   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1247.71-1248.38 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 