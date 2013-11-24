الأحد 24 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * قناة برس التلفزيونية: وزير خارجية ايران يقول انه سيتم قبول التخصيب * مسؤول امريكي:اوباما يعتزم التحدث مع رئيس وزراء اسرائيل بشأن الاتفاق النووي الايراني * كيري يقول ان الاتفاق النووي يجعل دول الشرق الاوسط واسرائيل أكثر أمنا * امريكا:ايران ستحصل على مليارات الدولارات بموجب الاتفاق النووي أهم الأنباء العالمية * عشرات الالاف من أنصار المعارضة يقومون بمسيرة في فنزويلا قبل انتخابات محلية * امريكا تبلغ الصين قلقها العميق من التوترات في بحر الصين الشرقي * الموريتانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات وسط توقعات بوصول حزب اسلامي الي البرلمان السعودية * السفير السعودي في بيروت يدعو رعايا بلاده لمغادرة لبنان * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 8337.78 نقطة في الإغلاق السابق * جماعة عراقية تقول إنها أطلقت قذائف مورتر صوب الحدود السعودية مصر * مصر تطرد السفير التركي وأنقرة ترد بالمثل * وزير الداخلية: مصر تواجه "أخطر هجمة إرهابية" * مؤشر البورصة يهبط 0.62% إلى 6457.01 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أبوظبي تلغي الحد الأقصى لزيادة الإيجارات * طيران الامارات كانت مستعدة لشراء 10 طائرات ايه-380 إضافة إلى الخمسين * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.2% إلى 3831.78 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.1% إلى 2891.16 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.45% إلى 7841.40 نقطة في الإغلاق السابق * بيت التمويل الكويتي يعتزم بيع 9 مجمعات تجارية بالمزاد العلني * الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى العراق في علامة على تحسن العلاقات‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +‭‭‭‭‭‭‬‬54.78‭‭‬‬‬‬‬‬ +0.34% 16064.77 نقطة ستاندرد اند بورز +8.91 +0.50% 1804.76 ناسداك +22.50 +0.57% 3991.65 يوروفرست +1.31 +0.10% 1296.92 نيكي +16.12 +0.10% 15381.72 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.60 -0.63% 94.84 دولار مزيج برنت (برميل) +0.97 +0.88% 111.05 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3555-1.3557 دولار * الدولار/الين 101.29-101.31 ين * الاسترليني/الدولار 1.6220-1.6224 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1243.90-1244.70 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير نادية الجويلي)