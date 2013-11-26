الثلاثاء 26 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الأمم المتحدة تعقد مؤتمر السلام بشأن سوريا في 22 يناير * مصادر: مقتل 17 شخصا وإصابة 37 في انفجار قنبلتين في بغداد * ضربة جوية في اليمن تقتل 12 متشددا يشتبه بانتمائهم للقاعدة * مقتل تسعة في اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين إسلاميين * مصادر: زيادة واردات النفط الصينية من العراق * برنامج: العراق يقلص صادرات ديسمبر من خام كركوك * المغرب يأمل في إقرار قوانين التمويل الإسلامي بحلول نهاية 2014 أهم الأنباء العالمية * امريكا: الرئيس الافغاني حدد شروطا جديدة لتوقيع اتفاقية امنية * وزير خارجية بريطانيا يحث اسرائيل على عدم تقويض اتفاق ايران * الاتحاد الاوروبي يقول انه قد يخفف عقوبات ايران اعتبارا من ديسمبر * السعودية: اتفاق إيران النووي يمكن أن يكون خطوة تجاه حل شامل * اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مؤيدين لاوروبا في اوكرانيا والاتحاد الاوروبي يدين روسيا * محتجون يقتحمون وزارتي المالية والخارجية في تايلاند * أبل تشتري شركة إسرائيلية لرقائق التصوير ثلاثي الأبعاد السعودية * الاعدام لسعودي في قضية الهجوم على القنصلية الامريكية في جدة في 2004 * المتقدمة توصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف/2 * مؤشر البورصة يهبط 0.49% إلى 8346.69 نقطة في الإغلاق السابق مصر * الولايات المتحدة قلقة من قانون جديد في مصر يقيد الاحتجاجات * رئيس الوزراء المصري يتوقع الاستفتاء على الدستور في يناير * الشرطة المصرية تفرق اول احتجاج بعد إقرار قانون تنظيم التظاهر * مجموعة يمنية تقول إنها ستضخ 200 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر * ارتفاع عوائد السندات المصرية لأجل 18 شهرا وخمس سنوات * جنان الإماراتية تغير سياسة الاستثمار في مصر باتجاه زراعة القمح * التجاري الدولي يوزع سهما مجانيا لكل سهمين في 5 ديسمبر * مؤشر البورصة يهبط 1.24% إلى 6356.47 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دبي القابضة والفجر ري الكويتية تؤسسان شركة لإعادة التكافل في يناير * تراجع العجز 41% في ميزانية دبي لعام 2014 * دبي ترفع الإنفاق 11% في ميزاينة 2014 لأعلى مستوى منذ 2008 * الكالوتي يقول ليس طرفا في دعوى بحق دويتشه * سواتش السويسرية ترفع حصتها في ريفولي * فشل مفاوضات ماجد الفطيم لشراء متاجر تجزئة مصرية * مصادر: دبي انترناشونال تدرس بيع شركة تعبئة ألمانية * مبادلة وغينيا توقعان اتفاقا لبناء مصهر بوكسيت * مؤشر أبوظبي يهبط 0.15% إلى 3815.16 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.31% إلى 2868.56 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * حملة سندات المال للاستثمار يرفضون تمديد أجلها * الخطوط الكويتية توقف شراء 5 طائرات من جت ايروايز الهندية * مؤشر البورصة يهبط 0.48% إلى 7837.13 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +7.9 +0.05% 16072.67 نقطة ستاندرد اند بورز -2.24 -0.12% 1802.52 ناسداك +2.924 +0.07% 3994.573 يوروفرست +5.32 +0.4% 1302.24 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) -96.79 -0.62% 15522.43 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.20 +0.21% 94.29 دولار مزيج برنت (برميل) -0.25 -0.23% 110.75 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3530-1.3532 دولار * الدولار/الين 101.45-101.47 ين * الاسترليني/الدولار 1.6150-1.6154 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1251.95-1252.75 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)