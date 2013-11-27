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ارتفاع طفيف للجنيه المصري في مزاد البنك المركزي

Wed Nov 27, 2013 10:22am GMT
 
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القاهرة 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.4 مليون دولار للبنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.8775 جنيه للدولار مقابل 6.8776 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر كانون الأول الماضي لدرء تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك 20 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة منذ الانتفاضة الشعبية في مصر أوائل 2011 والتي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
 