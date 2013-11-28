ارتفاع طفيف للجنيه المصري في عطاء البنك المركزي

القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الرسمي الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس لكنه ضعف بعض الشيء في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.8774 جنيه للدولار مقارنة مع 6.8775 جنيه في عطاء أمس الأربعاء.

وقال متعامل في السوق السوداء إنه اشترى الدولار بسعر 7.27 جنيه وباعه مقابل 7.30 جنيه اليوم مقارنة مع 7.26 جنيه للشراء و7.29 للبيع يوم الأربعاء.