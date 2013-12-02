الاثنين 2 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * لجنة الخمسين بمصر تقر مسودة الدستور تمهيدا لعرضه على الرئيس * مقتل أكثر من 120 شخصا جراء القتال في شمال اليمن * اتهام الحوثيين بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في شمال اليمن * تجهيز سفينة امريكية لاحتمال تدمير بعض من الاسلحة الكيماوية السورية * انتحاري يقتل عشرة أشخاص في جنازة بشمال العراق * مقتل ثلاثة في اشتباكات بمدينة طرابلس اللبنانية * الجيش الليبي يطلب من ميليشيات ومحتجين إخلاء مرافئ نفطية * إيران وقوى عالمية تجتمع هذا الأسبوع لبحث تنفيذ اتفاق نووي * بنك مسقط يعلن أنه سيسترد أموالا خسرها في عملية احتيال * اجتماع عراقي تركي وسط خلاف بشأن نفط كردستان * ارتفاع صادرات النفط العراقية في نوفمبر إلى 2.381 مليون ب/ي * الريان القطري يتوصل لاتفاق لشراء البنك الإسلامي البريطاني أهم الأنباء العالمية * مقتل سبعة على الأقل في حريق بمصنع نسيج في إيطاليا * مقتل أربعة وإصابة 63 في حادث قطار نيويورك * المحتجون في تايلاند يسعون لاسقاط رئيسة الوزراء بعد اشتباكات * حكومة تايلاند تطالب سكان بانكوك بالبقاء في منازلهم ليلا * الاف يتظاهرون في هندوراس احتجاجا على نتيجة انتخابات الرئاسة * كاميرون يصل بكين ويحث على ابرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الاوروبي والصين * شركات طيران أمريكية تخطر بكين برحلاتها عبر منطقة للدفاع الجوي * زعيم المعارضة الأوكرانية يدعو الرئيس للاستقالة * أول مهمة هندية للمريخ تغادر مدار الأرض السعودية * الخضري تحصل على تسهيلات ائتمانية اسلامية بنحو 994 ملايين ريال * كونسورتيوم بقيادة أكوا باور يمول ويشيد مشروع رابغ 2 للكهرباء * مؤشر البورصة يهبط 0.29% إلى 8301.15 نقطة في الإغلاق السابق مصر * نمو أرباح السويدي اليكتريك 31% في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 1.35% إلى 6267.88 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * إنفاق إضافي بقيمة 5.5 مليار دولار على مشروعات تنمية * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.33% إلى 3849.84 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.62% إلى 2945.91 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * زين تريد الاحتفاظ بحصة أغلبية في وحدة البحرين بعد طرح أولي * وطنية تعين الرئيس السابق لبتلكو مديرا للعمليات * مسؤول: البورصة جاهزة تقنيا في 8 ديسمبر لتداول المشتقات * الصالحية العقارية تربح 25 مليون استرليني ربحا من بيع عقار * مؤشر البورصة يهبط 0.56% إلى 7741.62 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -10.92 -0.07% 16072.80 نقطة ستاندرد اند بورز -1.42 -0.08% 1805.81 ناسداك +15.136 +0.37% 4059.886 يوروفرست +0.05 1305.07 نيكي (الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين) -36.12 -0.23% 15625.75 النفط (الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.48 +0.52% 93.20 دولار مزيج برنت (برميل) +0.35 +0.32% 110.04 العملات والذهب (الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3598-1.3601 دولار * الدولار/الين 102.35-102.40 ين * الاسترليني/الدولار 1.6414-1.6418 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1246.26-1247.03 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)