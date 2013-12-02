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صباح الخير من رويترز

Mon Dec 2, 2013 4:10am GMT
 
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الاثنين 2 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * لجنة الخمسين بمصر تقر مسودة الدستور تمهيدا لعرضه على
الرئيس
    * مقتل أكثر من 120 شخصا جراء القتال في شمال اليمن
    * اتهام الحوثيين بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في شمال اليمن
    * تجهيز سفينة امريكية لاحتمال تدمير بعض من الاسلحة الكيماوية
السورية
    * انتحاري يقتل عشرة أشخاص في جنازة بشمال العراق
    * مقتل ثلاثة في اشتباكات بمدينة طرابلس اللبنانية
    * الجيش الليبي يطلب من ميليشيات ومحتجين إخلاء مرافئ نفطية
    * إيران وقوى عالمية تجتمع هذا الأسبوع لبحث تنفيذ اتفاق نووي
    * بنك مسقط يعلن أنه سيسترد أموالا خسرها في عملية احتيال 
    * اجتماع عراقي تركي وسط خلاف بشأن نفط كردستان
    * ارتفاع صادرات النفط العراقية في نوفمبر إلى 2.381 مليون ب/ي
    * الريان القطري يتوصل لاتفاق لشراء البنك الإسلامي البريطاني

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل سبعة على الأقل في حريق بمصنع نسيج في إيطاليا
    * مقتل أربعة وإصابة 63 في حادث قطار نيويورك
    * المحتجون في تايلاند يسعون لاسقاط رئيسة الوزراء بعد
اشتباكات
    * حكومة تايلاند تطالب سكان بانكوك بالبقاء في منازلهم ليلا
    * الاف يتظاهرون في هندوراس احتجاجا على نتيجة انتخابات
الرئاسة
    * كاميرون يصل بكين ويحث على ابرام اتفاق تجاري بين الاتحاد
الاوروبي والصين
    * شركات طيران أمريكية تخطر بكين برحلاتها عبر منطقة للدفاع
الجوي
    * زعيم المعارضة الأوكرانية يدعو الرئيس للاستقالة
    * أول مهمة هندية للمريخ تغادر مدار الأرض

    
    السعودية
    * الخضري تحصل على تسهيلات ائتمانية اسلامية بنحو 994 ملايين
ريال
    * كونسورتيوم بقيادة أكوا باور يمول ويشيد مشروع رابغ 2
للكهرباء
    * مؤشر البورصة يهبط 0.29% إلى 8301.15 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * نمو أرباح السويدي اليكتريك 31% في الربع/3 
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.35% إلى 6267.88 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * إنفاق إضافي بقيمة 5.5 مليار دولار على مشروعات تنمية
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.33% إلى 3849.84 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.62% إلى 2945.91 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * زين تريد الاحتفاظ بحصة أغلبية في وحدة البحرين بعد طرح أولي
    * وطنية تعين الرئيس السابق لبتلكو مديرا للعمليات
    * مسؤول: البورصة جاهزة تقنيا في 8 ديسمبر لتداول المشتقات
    * الصالحية العقارية تربح 25 مليون استرليني ربحا من بيع عقار
    * مؤشر البورصة يهبط 0.56% إلى 7741.62 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -10.92        -0.07%        16072.80 نقطة
ستاندرد اند بورز    -1.42        -0.08%        1805.81
ناسداك              +15.136    +0.37%        4059.886
يوروفرست           +0.05                1305.07
    
نيكي (الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين)
            -36.12        -0.23%        15625.75
    
    النفط (الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.48    +0.52%   93.20 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.35    +0.32%   110.04
    
    العملات والذهب (الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3598-1.3601   دولار
    * الدولار/الين           102.35-102.40   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6414-1.6418   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1246.26-1247.03 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 