Wed 9 Aug 2017 | 5:22 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Dec 4, 2013 4:25am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 4 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * البيت الابيض يعارض مسعى في مجلس الشيوخ لعقوبات جديدة على
ايران 
    * الامين العام لحزب الله اللبناني يتهم المخابرات السعودية
بالتورط في تفجيرين انتحاريين استهدفا السفارة الايرانية في بيروت
    * خمس دول عربية من بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم
    * الشرطة العراقية ومسعفون: مقتل تسعة في هجوم على مجمع حكومي
    * وكالة الأنباء السورية: مقتل أربعة في تفجير انتحاري في دمشق
    * الأمم المتحدة تعلن توصيل الغذاء إلى 3.4 مليون سوري في
نوفمبر
    * تركيا: اتفاق محتمل بشأن الطاقة بين الأكراد وبغداد هذا
الشهر
    * العراق يقول إنه يستطيع زيادة صادرات النفط مليون ب/ي في
2014
    * صندوق النقد يحث تونس على تسريع الإصلاحات ويتوقع ارتفاع
العجز

    
    أهم الأنباء العالمية
    * حكومة تايلاند تأمر الشرطة بعدم التصدي للمحتجين
    * فرنسا ستسمح لشركات أمن خاصة بحماية أسطولها التجاري
    * وزير الطاقة الروسي:  لن تنسق سياسة الإنتاج مع أوبك
    * مصادر: حزمة تحفيز يابانية بقيمة 53 مليار دولار هذا الأسبوع
    * سويفت: اليوان يتخطى اليورو ليصبح ثاني عملات التمويل
التجاري

    
    السعودية
    * الخضري تحصل على تسهيلات إسلامية بنحو 444 مليون ريال
    * مؤشر البورصة يهبط 1.26% إلى 8229.19 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * بهاء الدين: تخفيف بعض قيود رأس المال أوائل العام القادم
    * منح الوقود الخليجية 2.480 مليار دولار لنهاية نوفمبر
    * مصدر: رد وديعة قطرية 500 مليون دولار في 2 ديسمبر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.07% إلى 6243.88 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * داماك تجمع 348 مليون دولار من بيع أسهم في لندن
    * الوحدة المغربية لطاقة تطلق طرحا أوليا في 10 ديسمبر
    * ارتفاع صافي ربح آيبيك 6.7% في النصف/1
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.61% إلى 3919.75 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.26% إلى 2994.90 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * الخطوط الكويتية تتوقع تسلم 25 طائرة ايرباص بين 2019-2022
    * مؤشر البورصة يهبط 0.07% إلى 7718.34 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -94.15        -0.59%        15914.62 نقطة
ستاندرد اند بورز    -5.75        -0.32%        1795.15
ناسداك              -8.06        -0.20%        4037.20
يوروفرست           -19.84        -1.54%      1280.85
    
نيكي (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء)
            -274.04      -1.74%        15475.62
    
    النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.16    +1.21%   97.20 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.23    +0.20%   112.85
    
    العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3588-1.3590   دولار
    * الدولار/الين           102.56-102.58   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6388-1.6390   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1221.06-1221.83 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 