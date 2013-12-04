الأربعاء 4 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * البيت الابيض يعارض مسعى في مجلس الشيوخ لعقوبات جديدة على ايران * الامين العام لحزب الله اللبناني يتهم المخابرات السعودية بالتورط في تفجيرين انتحاريين استهدفا السفارة الايرانية في بيروت * خمس دول عربية من بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم * الشرطة العراقية ومسعفون: مقتل تسعة في هجوم على مجمع حكومي * وكالة الأنباء السورية: مقتل أربعة في تفجير انتحاري في دمشق * الأمم المتحدة تعلن توصيل الغذاء إلى 3.4 مليون سوري في نوفمبر * تركيا: اتفاق محتمل بشأن الطاقة بين الأكراد وبغداد هذا الشهر * العراق يقول إنه يستطيع زيادة صادرات النفط مليون ب/ي في 2014 * صندوق النقد يحث تونس على تسريع الإصلاحات ويتوقع ارتفاع العجز أهم الأنباء العالمية * حكومة تايلاند تأمر الشرطة بعدم التصدي للمحتجين * فرنسا ستسمح لشركات أمن خاصة بحماية أسطولها التجاري * وزير الطاقة الروسي: لن تنسق سياسة الإنتاج مع أوبك * مصادر: حزمة تحفيز يابانية بقيمة 53 مليار دولار هذا الأسبوع * سويفت: اليوان يتخطى اليورو ليصبح ثاني عملات التمويل التجاري السعودية * الخضري تحصل على تسهيلات إسلامية بنحو 444 مليون ريال * مؤشر البورصة يهبط 1.26% إلى 8229.19 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بهاء الدين: تخفيف بعض قيود رأس المال أوائل العام القادم * منح الوقود الخليجية 2.480 مليار دولار لنهاية نوفمبر * مصدر: رد وديعة قطرية 500 مليون دولار في 2 ديسمبر * مؤشر البورصة يهبط 0.07% إلى 6243.88 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * داماك تجمع 348 مليون دولار من بيع أسهم في لندن * الوحدة المغربية لطاقة تطلق طرحا أوليا في 10 ديسمبر * ارتفاع صافي ربح آيبيك 6.7% في النصف/1 * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.61% إلى 3919.75 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.26% إلى 2994.90 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الخطوط الكويتية تتوقع تسلم 25 طائرة ايرباص بين 2019-2022 * مؤشر البورصة يهبط 0.07% إلى 7718.34 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -94.15 -0.59% 15914.62 نقطة ستاندرد اند بورز -5.75 -0.32% 1795.15 ناسداك -8.06 -0.20% 4037.20 يوروفرست -19.84 -1.54% 1280.85 نيكي (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء) -274.04 -1.74% 15475.62 النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.16 +1.21% 97.20 دولار مزيج برنت (برميل) +0.23 +0.20% 112.85 العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3588-1.3590 دولار * الدولار/الين 102.56-102.58 ين * الاسترليني/الدولار 1.6388-1.6390 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1221.06-1221.83 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)