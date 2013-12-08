الأحد 8 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مسلحون يهاجمون متاجر للخمور في بغداد ويقتلون تسعة * إسرائيل: استهداف دورية اسرائيلية في الجولان بقنبلة * اتهام جنود إسرائيليين بقتل صبي فلسطيني في الضفة الغربية * وسائل إعلام رسمية: البشير يعلن استقالة نائبه الأول * أوباما يدافع عن الاتفاق المؤقت مع إيران ويحاول طمأنة إسرائيل * الهند تقول انها غير حريصة على القيام بدور امني على الطراز الامريكي في الخليج * ايران تواصل العمل في مجال تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم * ليبيا تخسر سبعة مليارات دولار بسبب الاضرابات في صناعة النفط * أهم الأنباء العالمية * قوات فرنسية وافريقية تسعى لوقف أعمال القتل في افريقيا الوسطى * البرلمان اليوناني يوافق على خطة ميزانية2014 * الخارجية الإيطالية تعلن اختطاف أحد مواطنيها في نيجيريا * عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء وتعطل حركة الطيران في جنوب أمريكا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.15% إلى 8243.74 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.81% إلى 6332.13 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.23% إلى 3939.64 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.9% إلى 3013.34 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.36% إلى 7764.86 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬54.78‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ +0.34% 16064.77 نقطة ستاندرد اند بورز +8.91 +0.50% 1804.76 ناسداك +22.50 +0.57% 3991.65 يوروفرست +1.31 +0.10% 1296.92 نيكي +122.37 +0.81% 15299.86 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.60 -0.63% 94.84 دولار مزيج برنت (برميل) +0.97 +0.88% 111.05 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3555-1.3557 دولار * الدولار/الين 101.29-101.31 ين * الاسترليني/الدولار 1.6220-1.6224 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1243.90-1244.70 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)