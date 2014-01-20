الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء المركزي والسوق السوداء
القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء البنك المركزي وفي السوق السوداء اليوم الاثنين.
وباع البنك المركزي 38.3 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9521 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9522 في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.
وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.35 جنيه اليوم مقارنة مع 7.38 يوم الخميس.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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