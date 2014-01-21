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صباح الخير من رويترز

Tue Jan 21, 2014 4:08am GMT
 
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الثلاثاء 21 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * بان جي مون يسحب دعوة ايران لحضور محادثات السلام السورية
    * الائتلاف الوطني السوري المعارض يؤكد المشاركة في محادثات
السلام
    * الرئيس السوري: الأولوية في محادثات السلام هي مكافحة
الإرهاب
    * الشرطة العراقية: مقتل 26 وإصابة 67 في تفجيرات في بغداد
    * مقتل 12 شخصا في اشتباكات بين فصائل متناحرة في شمال اليمن
    * خطف مسؤول تجاري كوري جنوبي في ليبيا
    * سعد الحريري يقول إنه سيعود للبنان قبل انتخابات نوفمبر

        
    أهم الأنباء العالمية
    * تقرير للوكالة الدولية: إيران بدأت تنفيذ الاتفاق النووي
    * أمريكا تبدأ تخفيف عقوبات إيران وتتوقع محادثات صعبة مستقبلا
    * جماعة إسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجمات فولجوجراد وتهدد
الألعاب الأولمبية
    * مفجر انتحاري من طالبان يقتل عشرة قرب مقر الجيش الباكستاني
    * جنوب السودان يقول انه استعاد السيطرة على ملكال والمتمردون
ينفون
    * الحكومة التايلاندية تفكر في إعلان حالة الطواريء
    * زلزال يهز أجزاء كبيرة من جنوب إيطاليا
    * تهاوي الثقة في حكومات دول أبرزها الولايات المتحدة
    * موجابي يظهر علنا ويضع حدا لشائعات عن وفاته


    السعودية

    * نمو أرباح دار الأركان السعودية نحو 9% في الربع/4
    * مصادر: أرامكو السعودية تخفض إمدادات الخام في فبراير بسبب
صيانة
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.14% إلى 8727.8 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء المركزي والسوق السوداء
    * محكمة تقضي بحبس وزير الرياضة المصري وعزله من منصبه
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 7037.8 نقطة في الإغلاق السابق


    الإمارات
    * أدنوك: توقع بدء تشغيل مشروع شاه الإماراتي للغاز أوائل 2015
    * موديز: المركز المالي والنفط يدعمان تصنيف أبوظبي
    * بدء تنفيذ مشروع قلب أوروبا على أرخبيل صناعي قبالة ساحل دبي
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.18% إلى 4569.98 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.45% إلى 3669.83 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * شركة للفنادق الكويتية تفوز بعقد حكومي قيمته 3.3 مليون
دينار
    * مؤشر البورصة يصعد 0.5% إلى 7738.26 نقطة في الإغلاق السابق


    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
الأسواق الأمريكية في عطلة
يوروفرست           -0.85           -0.06%        1344.17

نيكي           (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء)
                +214.62      +1.37%     15856.30
    
    النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.48    -0.51%   93.89 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.01    -0.01%   106.34
    
    العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3547-1.3549   دولار
    * الدولار/الين           104.62-104.64   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6427-1.6431   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1252.20-1252.45 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 